Polițist de frontieră condamnat, dar cu suspendare, pentru că oferea informații de serviciu unor contrabandiști

Un polițist de frontieră de la Vicovu de Sus, trimis în judecată de procurorii de la DIICOT pentru implicarea într-o grupare de contrabandiști cu țigări, un dosar mamut, cu 30 de inculpați, a fost judecat separat și condamnat mai repede.

Polițistul a scăpat ușor pentru că judecătorii au stabilit că nu există probe certe ale implicării sale în contrabandă. Mai concret, acesta a dat informații unor inculpați, dar nu există probe că a fost implicat direct în grupare.

Prin sentința definitivă a Curții de Apel Suceava, Ilie Bodîrlău a fost găsit nevinovat cu privire la infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat și condamnat doar pentru comiterea infracțiunii de ”folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.

În aceste condiții, inculpatul a primit o pedeapsă rezultantă de 10 luni și 20 de zile de închisoare, pedeapsă suspendată condiționat, pe durata unui termen de încercare de 2 ani. Decizia este definitivă. La prima instanță, Tribunalul Suceava, polițistul scăpase fără nici o pedeapsă.

Pe perioada în care gruparea a fost monitorizată de procurorii de la DIICOT și s-au făcut interceptări de transporturi de țigări, au reieșit date cu privire la implicarea unui polițist de frontieră, Ilie Bodîrlău, care sprijinea transporturile de țigări, susțineau structurile de combatere a crimei organizate.

Procurorii au acuzat, iar judecătorii au confirmat, că agentul în vârstă de 24 de ani a divulgat, în mod repetat, informații cu detalii legate despre orele de serviciu, utilizarea aparaturii de termoviziune de către echipajele Poliției de Frontieră, poziționarea mașinilor oamenilor legii, raza camerelor de supraveghere și intervalele în care anumite zone nu erau acoperite de patrule pedestre.

Nu a fost suficient însă, iată, pentru o condamnare cu executare.

Polițistul de frontieră a fost judecat unul dintre cele mai complexe dosare din ultimii ani privind contrabanda cu țigări, pe zona Bilca și Vicovu de Sus.

Nu mai puțin de 30 de suceveni din acea zonă a județului sunt în boxa acuzaților, unii dintre ei acuzați că erau adânc implicați în afacerea cu țigări.

La fiecare transport adus din Ucraina și trecut peste fășia verde era vorba de țigări în valoarea de 80.000, chiar 90.000 de lei.

Din când în când, membrii grupării, urmăriți de polițiștii de frontieră, își mai permiteau luxul de a abandona mașinile și țigările transportate, prejudiciile depășind 20.000 de euro per caz, cu tot cu valoarea autovehiculului.