Poliția Suceava face recrutări pentru peste 2.000 de locuri în școlile de agenți

Inspectoratul Județean de Poliție Suceava a anunțat că desfășoară, prin Serviciul Resurse Umane, activitatea de recrutare şi selecție a sucevenilor interesați de concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie-decembrie 2026.

Recrutările se fac până în data de 4 octombrie și sunt două variante pentru sucevenii interesați de o școală de subofițeri de poliție:

Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina – 1.800 locuri, din care 20 locuri romi și 10 locuri minorități;

Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – 350 locuri, din care 2 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități.

Limita de vârstă este de minimum 18 ani împliniți sau pe care candidatul să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere. Limite maxime de vârstă nu sunt impuse.

Relații suplimentare despre criteriile eliminatorii și calendarul de admitere se pot obţine la telefon 0230 203 112 / 0230 203 114 sau pe site-ul IPJ Suceava, https://sv.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Admitere școli postliceale sesiunea septembrie-decembrie 2026.