Poliția Locală a strâns din amenzi cu 250.000 de lei mai mult decât anul trecut

Poliția Locală Suceava a manifestat o mai mare severitate în privința monitorizării siguranței și ordinii publice pe străzile municipiului reședință de județ. Raportul întocmit de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, aflată sub autoritatea Consiliului Județean Suceava, arată că în trimestrul II al anului 2026, polițiștii locali au aplicat 2.716 sancțiuni contravenționale, cu 278 mai multe față de perioada de comparație din 2025. Cea mai mare creștere se înregistrează la numărul de amenzi efective: 1.108 amenzi, față de 762 în anul precedent. Ca urmare, valoarea totală a sancțiunilor financiare aplicate a crescut, ajungând la 848.645 lei, cu 252.462 lei mai mult decât în trimestrul II din 2025.

În paralel cu activitatea din trafic (oprirea/staționarea interzisă sau controlul maselor maxime admise pentru camioane), polițiștii locali au asigurat ordinea publică la 42 de manifestări de masă și au monitorizat permanent municipiul cu cel puțin 3 patrule active 24 de ore din 24.

Pe lângă activitatea curentă de patrulare, Poliția Locală Suceava s-a confruntat în trimestrul II al anului 2026 cu o creștere semnificativă a interacțiunii directe cu publicul, reflectată în numărul mare de solicitări înregistrate. Dispeceratul instituției a gestionat 945 de sesizări telefonice, în creștere cu 77 față de perioada similară a anului trecut, în timp ce numărul reclamațiilor transmise în format scris a ajuns la 231.

O evoluție care arată utilitatea sistemelor tehnice din dotare se înregistrează la capitolul solicitări de eliberare a înregistrărilor video, unde volumul s-a dublat: s-au înregistrat 500 de cereri în doar trei luni, comparativ cu 251 în trimestrul II din 2025, acestea fiind folosite în special ca probe pentru clarificarea diverselor incidente din spațiul public.

Zeci de cerșetori identificați și ridicarea mașinilor abandonate

O altă componentă a activității din teren a Poliției Locale a vizat combaterea cerșetoriei și curățarea domeniului public de vehiculele scoase din uz. Polițiștii locali au identificat în stradă 17 cerșetori și persoane fără adăpost, aceștia fiind preluați și încredințați serviciilor sociale pentru sprijin de specialitate, alături de 3 minori lipsiți de supravegherea părinților. În paralel, s-a acționat pentru eliberarea locurilor de parcare blocate abuziv din municipiu: în perioada aprilie-iunie, inspectorii au derulat acțiuni specifice pentru 15 autovehicule fără stăpân sau abandonate, parcurgând toate etapele obligatorii pentru ridicarea acestora de pe domeniul public.

Președintele ATOP, Gabriel Matei, a concluzionat în raport că modul de acțiune integrat și colaborarea eficientă dintre structurile MAI și autoritățile locale au asigurat menținerea unui climat de normalitate în județ.