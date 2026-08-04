Sublocotenent Iustin Ilisei, un tânăr de 22 de ani, din Pojorâta, este șeful Promoției 2026 „Constantin Brâncuși – 150”, la specializarea Rachete și Artilerie Antiaeriană – Forțe Terestre din cadrul Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

Absolvent al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, tânărul își va continua pregătirea profesională tot în cadrul academiei din Brașov, la programul de master Sisteme de securitate.

Mărturisește că urmărește să își dezvolte cunoștințele și competențele necesare pentru a deveni un ofițer bine pregătit, capabil să răspundă provocărilor actuale din domeniul apărării.

Unul dintre obiectivele sale este participarea la misiuni internaționale în teatre de operații, experiență pe care o consideră importantă pentru evoluția sa profesională.

„Își dorește să reprezinte cu onoare România în cadrul unor astfel de misiuni și să contribuie, prin pregătirea și implicarea sa, la îndeplinirea responsabilităților asumate de Armata Română. Pentru Iustin, cariera militară reprezintă mai mult decât o profesie – este un drum construit pe disciplină, responsabilitate, respect și dorința permanentă de a evolua”, ne-a povestit sora sa, locotenent ing. Andreea Gavriluță.

Absolventă tot a Colegiului „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc (2018) și a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” din București (2022), aceasta spune că i-a fost fratelui său mai mic o sursă de inspirație în alegerea carierei militare.

Pojorâta dă cel mai bun absolvent de la Rachete și Artilerie Antiaeriană, Brașov

Începutul carierei

Ceremonia de absolvire și acordarea primului grad de ofițer tinerilor absolvenți ai Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” s-a desfășurat la finele lunii iulie, în Piața Sfatului.

„Astăzi, Promoția <Constantin Brâncuși – 150> pășește într-o nouă etapă a vieții, purtând pe umeri responsabilitatea onoarei militare și misiunea de a servi România cu profesionalism, curaj și devotament. Jurământul depus și gradul de sublocotenent reprezintă începutul unui drum al datoriei, al excelenței și al slujirii patriei. (…)

Felicitări! Fie ca spiritul marelui Henri Coandă să vă inspire în fiecare misiune, iar onoarea, competența și devotamentul să vă călăuzească întreaga carieră militară!”, a fost mesajul reprezentanților Academiei.

Pojorâta dă cel mai bun absolvent de la Rachete și Artilerie Antiaeriană, Brașov