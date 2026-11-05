Pojorâta a făcut primul pas spre comasare voluntară cu Sadova și Fundu Moldovei

Consiliul Local al comunei Pojorâta a votat pentru începerea demersurilor cu deliberativele locale din comunele Sadova și Fundu Moldovei în vederea comasării voluntare a celor trei comune.

Primarul de Pojorâta, Bogdan Codreanu, a declarat, joi, că motivul acestei inițiative îl reprezintă „vremurile pe care le trăim și cele care vor veni”, apreciind că alternativa ar fi „să ne predăm la Câmpulung Moldovenesc și să fim la periferia lor, cu taxe de municipiu”.

Prin comasare, cele trei comune ar avea peste 9.000 de locuitori. La nivelul consiliilor locale, Pojorâta are 11 aleși locali, Sadova – 9, iar Fundu Moldovei -15. Dacă s-ar uni, cele trei localități ar fi deservite de un deliberativ unic, format din 23 de consilieri locali.

Potrivit primarului Codreanu, faptul că cei trei primari ai comunelor respective sunt toți liberali nu a avut nicio importanță, cu aceeași propunere ar fi mers și dacă aceștia ar fi avut altă culoare politică. „Discuții între noi au mai fost și acum ne-am decis să facem un pas. Ori ne ținem de scaun pentru câțiva oameni, ori ascultăm vocea poporului, să ne unim, să fim mai puternici și să nu mai stăm cu mâna întinsă la guvern sau la consiliul județean. Noi chiar ne dorim asta, la Pojorâta”, a afirmat primarul Codreanu.

Dacă și celelalte comune vor fi de acord, va trebui organizat un referendum, în aceeași zi de duminică în toate trei comunele, cu o singură întrebare, dacă cetățenii sunt de acord cu comasarea.