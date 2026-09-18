O seară dedicată poeziei, artei și valorilor tradiționale românești este pregătită pentru duminică, 20 septembrie 2026, la Rădăuți. Cea de-a doua ediție a concursului de recitare „George Coșbuc – O poartă spre viitor” va reuni iubitori de poezie, artiști și oameni interesați de tradiția românească, într-un eveniment organizat de Asociația Culturală „Regatul Sânzienelor”.

Începând cu ora 17.00, Ceainăria „Regatul Sânzienelor” din Rădăuți va deveni spațiul unei întâlniri în care versurile lui George Coșbuc vor fi readuse în atenția publicului prin arta recitării. Concursul ajunge în acest an la cea de-a doua ediție și urmărește să apropie, în special, generațiile tinere de literatura română și de frumusețea versului rostit.

Ceainăria „Regatul Sânzienelor” din Rădăuți deschide astfel o „poartă spre viitor” prin versurile lui George Coșbuc, într-o seară în care poezia, arta și tradiția se întâlnesc. Locurile sunt limitate, iar rezervările și înscrierile se pot face la numărul 0740 060 829, prin WhatsApp sau Messenger.

Poezia lui George Coșbuc, între artă și tradiție, la Ceainăria „Regatul Sânzienelor” din Rădăuți

Din program

Programul serii depășește însă cadrul unui concurs de poezie. Organizatorii au pregătit un eveniment în care recitarea, muzica, pictura, gastronomia și tradițiile se vor întâlni într-o atmosferă de socializare și sărbătoare culturală.

Unul dintre momentele culturale ale serii îl reprezintă întâlnirea cu Florin și Maricica Bejinari, familie de artiști cunoscută pentru creațiile de pictură naivă, iconografie și lucrări realizate pe suporturi neobișnuite – de la ouă de gâscă și ouă de struț până la pietre. Cei doi sunt laureați ai unor concursuri naționale și internaționale, iar lucrările lor vor putea fi admirate în cadrul evenimentului de la Ceainărie.

Florin și Maricica Bejinari

Florin Bejinari este, de asemenea, autorul volumului de poezie „Rime cromatice”, publicat în 2020, o apariție care aduce împreună două forme de expresie artistică: poezia și pictura. „Pictez cu ochi de copil, dar cu experiența și trăirile unui adult”, spune artistul, sintetizând perspectiva din care își construiește universul creativ.

Evenimentul este organizat de Asociația Culturală „Regatul Sânzienelor”, fondată de Dumitru și Elena Parasca, organizatorii Festivalului Național-Concurs „Regina Sânzienelor”, care a ajuns în acest an la ediția a XII-a.

Iubitor de poezie, Dumitru Parasca consideră că George Coșbuc este „un mare arhitect al conștiinței românești”, subliniind și activitatea sa de traducător din autori precum Homer, Vergilius, Dante, Voltaire sau Schiller.

Lucrare realizată de Florin Bejinari

Poezie și premii

Participanții la concurs vor avea ocazia să recite din opera lui George Coșbuc, iar organizatorii au pregătit și premii. Câștigătorul Premiului I va beneficia de o seară de cazare și masă pentru două persoane în Bucovina, în timp ce premiile II și III vor consta în cărți și flori.

În completarea programului, publicul va avea parte de degustare de vinuri, gastronomie specifică Văii Hordoului – Năsăud, muzică și momente de socializare. Întregul concept este gândit de Dumitru și Elena Parasca. Ei își doresc o întâlnire între literatură și patrimoniul cultural româneasc, între poezia lui Coșbuc și expresiile artistice ale invitaților, toate la Ceainăria „Regatul Sânzienelor” .

Prin „George Coșbuc – O poartă spre viitor”, organizatorii vor să păstreze poezia într-un spațiu viu, în care aceasta să fie nu doar citită, ci și rostită, ascultată și trăită. Iar alegerea versurilor lui Coșbuc ca punct de plecare pentru această întâlnire culturală readuce în prezent o operă construită în jurul satului românesc, al tradiției, al oamenilor și al valorilor care au contribuit la definirea identității culturale românești.