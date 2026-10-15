Poetul Nichita Danilov, invitat la Seara de Poezie, la Palo Santo

Poetul, prozatorul, eseistul și publicistul Nichita Danilov, născut în satul Climăuți din județul Suceava, dar stabilit în Iași, este invitatul special al Serii de Poezie 4 (serile 2026 toamna), acțiune culturală găzduită, sâmbătă, 17 octombrie 2026, începând cu ora 19.00, de Palo Santo Suceava.

Evenimentul cultural este organizat de Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Editura Știința și Mandachi Hotel & Spa.

Va fi un dialog despre poezie cu poetul Nichita Danilov. În cadrul evenimentului, va avea loc lansarea antologiei de autor „Alt secol” (Editura Știința, 2026). Prezintă: cronicarul literar Vlad Sibechi. Moderatoare: poeta Adela Șulea. Organizator: Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink.

Nichita Danilov (născut la 7 aprilie 1952, în satul Climăuți din județul Suceava, stabilit în Iași) este poet, prozator, eseist și publicist. Absolvent al Facultății de Științe Economice din Iași, a desfășurat o intensă activitate publicistică, colaborând, printre altele, cu Ziarul de Iași. Poezia și proza sa au fost publicate în numeroase reviste din țară și din străinătate și traduse în mai multe limbi. A debutat editorial cu volumul de poezie Fântâni carteziene (Junimea, 1980), distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Au urmat numeroase volume de poezie, proză și eseu, printre care Câmp negru (1982), Deasupra lucrurilor, neantul (1990), Mirele orb (1995), Nouă variațiuni pentru orgă (1999), Suflete la second-hand (2000), Tălpi (2004), Mașa și Extraterestrul (2005), Centura de castitate (2007), Locomotiva Noimann (2008), Ambasadorul invizibil (2010), Imagini de pe strada Kanta (2011), Recviem pentru țara pierdută (2016) și Omul din eprubetă (2021). Printre volumele sale recente se numără De la Caragiale la Urmuz sau realitatea în formă de conservă (Tracus Arte, 2021), Simfonia mută (Polirom, 2022), Și Dumnezeu a fost țărână (Cartier, 2023) și Atelierele de pe Armeană (Junimea, 2024).

Opera sa a fost recompensată cu numeroase distincții, între care Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, Marele Premiu pentru Poezie „Nichita Stănescu”, Premiul Academiei Române.

Despre creația autorului, Octavian Soviany spune: „Nichita Danilov întrebuințează o tehnică a configurărilor, întemeiată pe convingerea că metafizicul nu poate fi rostit, ci doar etalat; în consecință, el recurge la fragmente decupate din filmul realului sau din palimpsestul literaturii, pe care le colează în configurații pline de stranietate ce aduc sugestia unei enigmatice trans-realități.”

Și scriitorul Paul Cernat apreciază că autorul Nichita Danilov „nu joacă, precum majoritatea colegilor săi, la bursa realului contingent sau a transcendenței de hârtie (pentru el criza limbajului nu exista), ci la aceea a irealității și a transfigurării. Senzația de autenticitate e obținută prin convenționalizarea discursului simbolic despre transcendență.”