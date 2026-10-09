Poeții Mircea Teculescu și Andrei Zbîrnea, invitați, sâmbătă, la Seara de Poezie

Casa de Poezie Light of ink și Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, în parteneriat cu Editura Junimea, Editura ART și Mandachi Hotel & Spa, vă invită sâmbătă, 10 octombrie 2026, începând cu ora 19.00, la Seara de Poezie 3 (serile 2026 toamna), organizată în Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub.

Invitații întâlnirii sunt poetul Mircea Teculescu și poetul Andrei Zbîrnea. În cadrul evenimentului, va avea loc lansarea volumelor de poezie Eidos (Editura Junimea, 2026) de Mircea Teculescu și Valea Săpunului (Editura ART, 2025) de Andrei Zbîrnea. Prezintă cronicarul literar Vlad Sibechi. Moderatoare: poeta Adela Șulea. Organizator: Gheorghe Cîrstian, Casa de Poezie Light of ink.

Mircea Teculescu (născut în 1962, la Ploieşti, stabilit în Câmpina) este jurnalist, poet, prozator şi cronicar literar, membru al Filialei Poezie – Bucureşti a Uniunii Scriitorilor din România. Volume publicate: Exerciţii de tăcere (2003); Porți în depărtare (2008, proză scurtă); Venus de februarie (2016); Fiecare vede altceva (2017); Umbrele copacilor tăiați (2020); Jocul și Moartea (2022); Fapte diverse (2023); Costumul gol al astronautului (2024); Drum fără sfârşit (2025), EIDOS (2026). A obținut numeroase premii literare. Textele sale lirice apar în diverse antologii și au fost traduse în limbile spaniolă, franceză, germană, greacă, sârbă şi albaneză.

Andrei Zbîrnea (născut în 1986, la Urziceni, stabilit în București) este poet, jurnalist și promotor cultural. Din 2018, manager de proiect Atelierul de poezie Mornin’ Poets. Moderează întâlniri în cadrul FILIT, iar din 2023, ediții de Poetic Hub organizate de Cărturești. Din 2024, secretar general al PEN România. Coordonatorul volumelor Antologeek (2024, 2025). Îngrijește colecția Arcane a Editurii pentru Artă și Literatură. Volume de poezie publicate: Rock în Praga (2011), #kazim – contemporani cu primăvara arabă (2014), Turneul celor cinci națiuni (2017), Pink Pong (2019, volum trilingv, coautor: Claus Ankersen), nick cave@bergen (2021), Valea Săpunului (2026).