Cu ocazia Zilei Naționale a României, în seara de 1 Decembrie 2026, la Wembley Library, Londra, va avea loc un recital de poezie, în limba română și în limba engleză, susținut de poeți din Bucovina (Dan Cristian Iordache, Simona Nastac, Florin Dan Prodan, Luminița Amarie) și din Republica Moldova (Vica Demici, Anda Vahnovan).

„BorderLand Voices. Six poets. Two languages. One celebration” invită românii din Marea Britanie, dar și publicul londonez interesat de poezie la lecturi, prezentări de carte și dialog intercultural, la sediul bibliotecii din parcul Wembley, dar și la o degustare de cozonac și vin românesc. Evenimentul este organizat de grupul literar Zidul de Hârtie și Brent Libraries UK.