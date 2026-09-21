Poeta și scriitoarea suceveană Angela Furtună lansează volumul „Cantus” în Taiwan

Poeta și scriitoarea suceveană Angela Furtună lansează în Taiwan volumul „Cantus”, într-o nouă ediție, în limba chineză tradițională, publicată de Showwe Information Co., LTD., editură din Taipei cunoscută pentru activitatea sa editorială și pentru promovarea literaturii internaționale.

Ediția taiwaneză apare în traducerea scriitorului, poetului și traducătorului taiwanez Kuei-shien Lee, personalitate importantă a literaturii din Taiwan și promotor al dialogului cultural dintre literatura asiatică și cea occidentală. Proiectul reprezintă o nouă etapă a parcursului internațional al volumului „Cantus” și creează o punte între literatura română și spațiul cultural taiwanez.

Cartea a fost publicată inițial în România, în 2024, la Editura Napoca Star din Cluj-Napoca, într-o ediție bilingvă română-engleză, traducerea în limba engleză fiind realizată de dr. Mihaela Mudure, profesor emerit al Departamentului de Engleză al Facultății de Litere din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”.

Coperta II Cantus în mandarină, Taiwan

Volumul va fi disponibil atât în format tipărit, cât și digital

Ediția în limba chineză (mandarină) tradițională continuă astfel traseul internațional al volumului, de la română și engleză la mandarina utilizată în Taiwan. Potrivit proiectului editorial, volumul va fi disponibil atât în format tipărit, cât și digital, prin rețele și platforme de carte din Taiwan.

Interesul lui Kuei-shien Lee pentru poezia Angelei Furtună se înscrie în preocupările sale mai largi pentru literatura universală și traducerea poeziei occidentale. Traducătorul taiwanez a fost, de asemenea, implicat în promovarea drepturilor scriitorilor și în dezvoltarea dialogului literar internațional, fiind fondator al PEN Club Taiwan și autor al unor importante proiecte de traducere și editare.

Apariția taiwaneză a volumului „Cantus” vine și într-un moment în care opera Angelei Furtună continuă să suscite interes critic în România. În numărul din septembrie 2026 al revistei România literară, criticul și exegetul Gheorghe Grigurcu dedică un amplu comentariu poetei și operei sale.

Volumul „Cantus” se înscrie, astfel, într-un parcurs literar care traversează mai multe spații culturale și lingvistice: de la ediția românească bilingvă din 2024, la traducerea în limba chineză tradițională publicată în Taiwan în 2026. Proiectul aduce literatura română mai aproape de cititorii din Asia și constituie, totodată, un exemplu de dialog cultural realizat prin intermediul poeziei și al traducerii literare. Angela Furtună este membră a Uniunii Scriitorilor din România și a PEN Club România și Internațional.

Angela Furtună and Kuei-shien Lee – 2 Iași 2018-2019