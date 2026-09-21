Evenimente

„Poeme vizuale”, expoziție de pictură la „Casa Zamfirescu” din Botoșani, curatoriată de maestrul Mihai Pânzaru PIM

„Poeme vizuale”, expoziție de pictură la „Casa Zamfirescu” din Botoșani, curatoriată de maestrul Mihai Pânzaru PIM
„Poeme vizuale”, expoziție de pictură la „Casa Zamfirescu” din Botoșani, curatoriată de maestrul Mihai Pânzaru PIM

Galeria de Artă „Casa Zamfirescu” din Botoșani găzduiește, în perioada 21 septembrie – 5 octombrie 2026, expoziția de pictură „Poeme vizuale”, semnată de artistul Florin Prodan, expoziție curatoriată de maestrul Mihai Pânzaru PIM. Despre lucrări și despre artist va vorbi criticul de artă sucevean drd. Delia-Ioana Leizeriuc.

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 24 septembrie 2026, la ora 14:00, iubitorii de artă fiind invitați să descopere lucrările reunite sub genericul „Poeme vizuale”.

Evenimentul este organizat de AJOFM Botoșani, prin directorul Anca Apăvăloaie, și de Asociația Institutul Bucovina, prin președintele drd. Petru-Vasile Gafiuc.

Expoziția propune publicului o incursiune în universul pictural al lui Florin Prodan, prin lucrări în care peisajul, lumina, anotimpurile și arhitectura tradițională se întâlnesc într-o expresie plastică dominată de culoare și atmosferă.

Recomandări

Dimitrie Balint va împlini miercuri 96 de ani. Aniversarea lui va fi marcată printr-o nouă expoziție la Galeria de artă „Zamca”

Evenimente

Dimitrie Balint va împlini miercuri 96 de ani. Aniversarea lui va fi marcată printr-o nouă expoziție la Galeria de artă „Zamca”

Evenimente

Dimitrie Balint va împlini miercuri 96 de ani. Aniversarea lui va fi marcată printr-o nouă expoziție la Galeria de artă „Zamca”

Dimitrie Balint va împlini miercuri 96 de ani. Aniversarea lui va fi marcată printr-o nouă expoziție la Galeria de artă „Zamca”
„Miezul jarului”, expoziție itinerantă de grafică semnată de Mihai Pânzaru-PIM, la Galeria de artă Rădăuți

Evenimente

„Miezul jarului”, expoziție itinerantă de grafică semnată de Mihai Pânzaru-PIM, la Galeria de artă Rădăuți

Evenimente

„Miezul jarului”, expoziție itinerantă de grafică semnată de Mihai Pânzaru-PIM, la Galeria de artă Rădăuți

„Miezul jarului”, expoziție itinerantă de grafică semnată de Mihai Pânzaru-PIM, la Galeria de artă Rădăuți
Trei personalități, o singură legătură: Fălticeniul. Mihai Pânzaru – PIM, Gavril Pătru și preotul Vasile Liviu Mihăilă, Cetățeni de Onoare ai municipiului

Actualitate

Trei personalități, o singură legătură: Fălticeniul. Mihai Pânzaru – PIM, Gavril Pătru și preotul Vasile Liviu Mihăilă, Cetățeni de Onoare ai municipiului

Actualitate

Trei personalități, o singură legătură: Fălticeniul. Mihai Pânzaru – PIM, Gavril Pătru și preotul Vasile Liviu Mihăilă, Cetățeni de Onoare ai municipiului

Trei personalități, o singură legătură: Fălticeniul. Mihai Pânzaru – PIM, Gavril Pătru și preotul Vasile Liviu Mihăilă, Cetățeni de Onoare ai municipiului