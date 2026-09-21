„Poeme vizuale”, expoziție de pictură la „Casa Zamfirescu” din Botoșani, curatoriată de maestrul Mihai Pânzaru PIM

Galeria de Artă „Casa Zamfirescu” din Botoșani găzduiește, în perioada 21 septembrie – 5 octombrie 2026, expoziția de pictură „Poeme vizuale”, semnată de artistul Florin Prodan, expoziție curatoriată de maestrul Mihai Pânzaru PIM. Despre lucrări și despre artist va vorbi criticul de artă sucevean drd. Delia-Ioana Leizeriuc.

Vernisajul expoziției va avea loc joi, 24 septembrie 2026, la ora 14:00, iubitorii de artă fiind invitați să descopere lucrările reunite sub genericul „Poeme vizuale”.

Evenimentul este organizat de AJOFM Botoșani, prin directorul Anca Apăvăloaie, și de Asociația Institutul Bucovina, prin președintele drd. Petru-Vasile Gafiuc.

Expoziția propune publicului o incursiune în universul pictural al lui Florin Prodan, prin lucrări în care peisajul, lumina, anotimpurile și arhitectura tradițională se întâlnesc într-o expresie plastică dominată de culoare și atmosferă.