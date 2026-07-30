Poate un om să fie poezie prin ceea ce transmite?

Întregul univers alcătuiește constant poezie: frumusețea naturii, relațiile interumane și iubirea sunt doar câteva ipostaze prin care acest act ne înnobilează zilnic.

Mihai Eminescu definea poezia în „Epigonii” drept „voluptuos joc de icoane și cu glasuri tremurate”, adică un procedeu sacru care provoacă satisfacție cititorilor prin mesajul transmis. Gheorghe Crăciun, în ,,Aisbergul poeziei moderne”, amintește de „cușca de catifea a limbajului”, poezia devenind prilej de transcendere spre absolut.

Festivalul Internațional de Poezie și Muzică „Poezia e la Bistrița” s-a desfășurat în perioada 16–19 iulie 2026 și a fost un eveniment prin care am avut prilejul de a interacționa cu o multitudine de persoane implicate pe plan cultural. Liantul participanților la festival a fost pasiunea pentru poezie. Arta poate însemna apropiere, cât și depărtare, deoarece fiecare persoană înțelege universul în propriul său mod. De pildă, pentru Lucian Blaga, misterul reprezintă o modalitate de cunoaștere, iar pentru Tudor Arghezi, ,,miracolul suprem este cuvântul.”

Apreciem poezia doar pentru povestea din spatele versurilor? Care este legătura dintre obiectul și subiectul gândirii instanței poetice?

La Bistrița, în cadrul Festivalului de Poezie, am întâlnit o multitudine de scriitori, atât români, cât și de peste graniță. Mi s-a oferit oportunitatea de a participa la câteva interviuri cu prozatorul și poetul Octavian Soviany și cu poetul Dan Coman, organizatorul festivalului.

I-am adresat lui Octavian Soviany următoarea întrebare: Cum a început pasiunea dumneavoastră pentru literatură?

,,Cred că m-am născut cu ea. O aveam încă de când eram copil. La noi în casă se citea. Părinții mei erau niște oameni simpli, însă mama citea foarte mult. Nu citea doar romane de duzină, iar mie mi s-a citit de mic copil. De la doi-trei ani mi se citea și cred că devenise, la un moment dat, o obsesie. Dacă nu mi se citea, făceam urât și aveam fel de fel de metode de persuasiune bine puse la punct, astfel încât toată lumea din familie trebuia să vină să-mi citească. La un moment dat, probabil din spirit de imitație, am primit cadou un caiet și m-am gândit să scriu eu o carte de povești. Mai întâi am făcut pozele, iar apoi m-am gândit că pentru fiecare poză ar trebui, la sfârșit, o poveste. Nu știam să scriu decât cu litere de tipar. Aveam patru sau cinci ani. Am scris poveștile, dar caietul nu a fost recuperat niciodată. Nu știu ce s-a scris în el. Am avut contact cu poezia pe la șase-șapte ani, fiind iubitor al poeziei patriotice. Poeții mei preferați erau Alecsandri și Bolintineanu.

Pentru prima dată în viața mea am citit <Hamlet> în vacanța dintre clasa întâi și clasa a doua. Nu am înțeles nimic. Dialogurile erau foarte lungi, însă citeam mult teatru.”

Mi s-a părut fascinant faptul că am avut oportunitatea de a participa la atelierele de creație literară, unde am descoperit noi tehnici de lucru și de interpretare a poeziei. Unul dintre aceste ateliere a pornit de la opera unor poeți americani celebri.

În plus, am participat și la un vernisaj fascinant, intitulat „Rezonanțe”, a cărui temă a fost în strânsă legătură cu arhetipurile, considerate „modele prime”, în concepția lui Platon.

În grădina Muzeului Județean Bistrița-Năsăud, am avut ocazia de a-i asculta pe

Serhii Demchuk și pe Liudmyla Diadchenko. S-a discutat despre teama din momentul izbucnirii războiului, despre fragilitatea vieții omului în timpul unui război și despre dezumanizare.

Liudmyla Diadchenko mărturisea: „Războaiele sunt începute de bărbați, iar dacă acești bărbați ar înțelege ce înseamnă un copil, ele nu ar mai exista.”

Cei care încep un astfel de conflict nu se gândesc la vulnerabilitatea tuturor oamenilor. Poeta Liudmyla Diadchenko pune în lumină următorul aspect: ,,Literatura și arta reprezintă o altă lume, iar oriunde te-ai afla, în proximitatea lor există o lume frumoasă.”

Întreaga literatură înseamnă viață, iar participarea la Festivalul „Poezia e la Bistrița” a reprezentat un prilej de bucurie și de reîntâlnire cu valorile autentice.

Bianca NATI