PNȚ Maniu-Mihalache și-a ales conducerea, la Vatra Dornei. Pe lângă politică, s-au dat și premii pentru tineri meritorii

Sâmbătă a avut loc la Vatra Dornei, la hotelul Bradul, conferința județeană a Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache, dedicată împlinirii a 100 de ani de la înființarea PNȚ și a zece ani de la înființarea PNȚ Maniu-Mihalache, adevăratul continuator al partidului istoric ce a dat nume mari pentru acest popor, nume care au făcut cinste românilor în momente cheie ale istoriei recente.

La conferința județeană au participat 52 de delegați cu drept de vot din județul Suceava și întreaga conducere națională a partidului, sala de conferință dovedindu-se a fi neîncăpătoare.

Doctorul Petrea Dulgheru nu a avut contracandidat la conducerea filialei județene a partidului, fapt firesc având în vedere implicarea acestuia în acțiunile concrete de promovare a partidului din ultimii ani și nu numai, acesta fiind inițiatorul a numeroase acțiuni dedicate lui Iuliu Maniu, inclusiv al Concursului național ”Vreau să fiu ca Iuliu Maniu”.

Foarte important, din nou, s-a pus accent pe tineri și pe stimularea performanței acestora.

Prezență numeroasă la conferința județeană care a avut loc la Vatra Dornei

Un moment special al evenimentului de sâmbătă a fost dedicat lansării cărții ,,Partidul național țărănesc la centenar” (1926-2026), fiind oferit câte un exemplar gratuit concurenților câștigători la concursul ”Vreau să fiu ca Iuliu Maniu”, edițiile 2024-2026.

Mai mult, Alexandru D. Popescu, câștigător al concursului ”Vreau să fiu ca Iuliu Maniu” – ediția din 2024, care are o bază materială mai slabă, a primit un premiu de 2.000 lei din partea lui Liviu Petrina, prim-vicepreședinte al partidului.

Talentata concurentă Melania Botezat, din Vatra Dornei, care provine și ea dintr-o familie cu mulți copii, a primit și ea un premiu de 2.000 de lei de la avocatul Luca Romulus.

”Așa făceau și marii noștri înaintași, sprijineau copiii deștepți, dar necăjiți, prin toate mijloacele”, au transmis inițiatorii.

Structura județeană de conducere a partidului PNȚ Maniu-Mihalache mai cuprinde următoarele nume: Andrei Niță, prim-vicepreședinte, Gabriela Carmen Oprea, vicepreședinte, Gabriel Ovidiu Buliga, vicepreședinte, Vasile Diaconiuc, vicepreședinte, Ioan Lupoaie, vicepreședinte, Ionuț Țonea, vicepreședinte, Adriana Florentina Malanciuc, secretar.

Toată conducerea centrală a partidului a fost prezentă la Vatra Dornei prin președintele partidului, Alexandru Popescu, președintele executiv, Robert Țicleanu, președintele consiliului național de conducere al partidului, Radu Rizescu, secretarul general, Liviu Floarea, prim-vicepreședintele partidului, responsabil cu Basarabia, Liviu Petrina, prim-vicepreședintele care răspunde de domeniile doctrină, departamente și programe, Ovidiu Bunea, prim-vicepreședintele Gheorghe Berinde, care răspunde de Ardeal, președintele organizației Cluj, Luca Romulus, președintele organizației Maramureș, Gheorghe Șiman.

Petrea Dulgheru este și el vicepreședinte la nivel național al PNȚ Maniu-Mihalache și răspunde de Moldova și zona de sud-est a României.

”Ca președinte ales, obiectivul meu este să reconstruiesc partidul cu oameni ca mine, care cred în modelul de om politic Iuliu Maniu. Un partid în care credința, principiile, valorile, libertatea, dreptatea, demnitatea și patriotismul luminat nu se negociază. Din păcate, toți care sunt acum în politica românească îi batjocoresc pe români de 36 de ani și au adus țara în faliment, cu o datorie de peste 233 de miliarde de euro. Voi lupta din toate puterile pentru ca România să meargă pe drumul cel bun”, este o parte din mesajul lui Petrea Dulgheru.

Conferința poate fi urmărită aici .