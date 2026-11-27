„Urcă preţurile la Rădăuţi”

„Unii comercianţi, profitând de evenimente, în dorinţa de a se îmbogăţi peste noapte, au găsit de cuviinţă să urce preţurile la toate felurile de alimente şi îmbrăcăminte, provocând adânci nemulţumiri în păturile populaţie din localitate. Autorităţile, sesizate de această îndrăzneală, au ripostat prompt, luând măsurile de rigoare. Dl. Orest Rusşindilaru, primarul oraşului, convocând reprezentanţii legali ai consumatorilor şi comercianţilor, a fixat – după cercetări minuţioase – următoarele preţuri maximale, care au adus o ieftinire simţitoare în raport cu preţurile din lunile de vară. Astfel, carnea s-a ieftinit cu 4 lei la 1 kilogram, fixându-se carnea de porc cu 30 de lei. Asemenea au fost ieftinite cu 2 lei, toate felurile de cârnaţ şi chiar jambonul fără os şi presat, fixându-se la 70 de lei kilogramul. Carnea de vită a rămas la preţul de lei 22, iară cea de viţel la 28 lei pentru creştini, evreii plătind 6 lei în plus, taxă care grevează destul de simţitor asupra populaţiei nevoiaşe, atât de numeroasă în acest oraş. La restaurante, preţurile au suferit asemenea ieftiniri radicale, fixându-se preţuri notate în dreptul fiecărui articol”.

„Suceava”, Anul I, nr. 231, Octombrie 1939.

„Plug-cîrtiţă”

„Pentru a coborî nivelul apei freatice pe terenurile cu exces de umiditate din zona pe care o deserveşte SMT Rădăuţi, un colectiv de mecanizatori de la această staţiune a realizat un plug-cîrtiţă. Plugul a fost încercat la cooperativa agricolă din Clit cu rezultate mulţumitoare”.

„Zori Noi”, Anul XX, nr. 5541, Suceava, Octombrie 1965.