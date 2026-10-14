Ploaia de cuvinte și magia imaginilor la Palatul Copiilor

E din nou toamnă la Palatul Copiilor, iar orele de creație literară și fotografie deschid împreună o nouă poartă spre un univers în care imaginația nu cunoaște hotare, iar frumosul capătă glas și culoare. Cele două cercuri, asemenea a două ramuri ale aceluiași copac, își împletesc rosturile, hrănindu-se din aceeași sevă a curiozității, sensibilității și bucuriei de a descoperi lumea. Continuăm și anul acesta proiectul nostru de suflet: ,,Mai buni Împreună!”

În cercul de cenaclu literar/creație literară, lectura este o cheie fermecată care deschide uși către tărâmuri nebănuite. Cărțile devin corăbii, iar paginile lor îi poartă pe copii spre aventuri și întâlniri cu personaje memorabile. Din aceste călătorii se nasc povești, poezii și gânduri, într-o adevărată ploaie de cuvinte. Uneori, castanele toamnei, rotunde și lucioase ca niște mici planete, devin personaje de poveste, păstrătoare ale unor secrete pe care numai imaginația copiilor le poate descifra.

La cercul de fotografie, aceeași lume se dezvăluie prin lumina obiectivului. Copiii învață să oprească timpul într-o imagine, să surprindă dansul unei frunze, strălucirea unei castane ori zâmbetul unui prieten. Fotografiile devin povești fără cuvinte, ferestre deschise spre emoții și mărturii ale frumuseții ascunse în lucrurile simple.

Legătura dintre cele două cercuri se naște din întâlnirea dintre cuvânt și imagine. O lectură poate inspira o fotografie, iar o fotografie poate aprinde scânteia unei povești. Castana surprinsă în obiectiv devine personaj literar, iar descrierea ei se transformă într-o invitație de a o privi cu alți ochi. Cuvintele dau glas imaginilor, iar imaginile dau chip cuvintelor. Astfel, cele două arte se completează și se îmbogățesc reciproc, asemenea celor două mâini ale aceluiași creator. Dincolo de aparate, cărți și caiete, aceste întâlniri sunt adevărate sărbători ale copilăriei. Bucuria descoperirii, emoția creației împărtășite și prieteniile care înfloresc transformă fiecare activitate într-o amintire prețioasă.

La Palatul Copiilor, literatura și fotografia nu merg pe drumuri separate, ci pășesc împreună, mână în mână, alcătuind un pod între ceea ce simțim, ceea ce gândim și ceea ce vedem. Iar pe acest pod, copiii învață că lumea poate fi povestită în mii de cuvinte și surprinsă în mii de imagini, dar frumusețea ei devine cu adevărat magică atunci când cele două se întâlnesc.

Profesor Alina Șandru, cercul Cenaclu literar/Teatru

Profesor Mihaela Buculei, cercul Foto Cineclub