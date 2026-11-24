Magia sărbătorilor a ajuns la Iulius Mall Suceava!

Vineri seara, sute de copii, părinți și prieteni s-au adunat în jurul bradului pentru a se bucura de aprinderea luminițelor și a decorurilor festive. Colindele au completat atmosfera, iar Edward Sanda a susținut un concert care a adus și mai multă energie serii. Acum, vizitatorii sunt așteptați să descopere toate surprizele pregătite pentru întreaga familie, de la activități în aer liber și experiențe pentru cei mici, până la decoruri spectaculoase și inspirație pentru cadourile de Crăciun.

Anul acesta, decorul festiv de la Iulius Mall Suceava este completat, pentru prima dată, de un carusel, amplasat la intrarea principală, care îi poartă pe cei mici într-o plimbare printre personaje și decoruri inspirate din poveștile de iarnă. Cu lumini și o atmosferă desprinsă din basme, acesta devine una dintre atracțiile sezonului și un prilej de bucurie pentru copii, în timp ce părinții se pot bucura de momente speciale alături de ei.

Distracția continuă și pe gheață! Patinoarul din parcarea Iulius Mall Suceava și-a deschis porțile, iar prietenii și familiile se pot întâlni aici pentru sesiuni de patinaj pline de distracție și energie. Fie că vii pentru primele ture din acest sezon sau pentru a-ți perfecționa piruetele, patinoarul te așteaptă zilnic, între orele 10:00 și 22:00, cu șase serii de patinaj, fiecare cu durata de 90 de minute.

Plimbare în carusel, ture pe gheață și decoruri de poveste – ce poți face la Iulius Mall Suceava în sezonul sărbătorilor de iarnă

Cei mici și începătorii pot folosi suporturile de sprijin în formă de pinguini și delfini, care îi ajută să își mențină echilibrul și să capete încredere pe gheață.

Iar după câteva ture pe gheață, vizitatorii pot savura și deliciile specifice sezonului rece: băuturi calde cu scorțișoară și cuișoare, kürtős sau porumb fiert.

Începând cu 14 decembrie, cei mici sunt așteptați la Săptămâna lui Moș Crăciun, unde vor participa la o serie de ateliere creative.

Aceștia vor confecționa păpuși, vor realiza decorațiuni pentru brad, vor descoperi arta lumânăritului și vor găti.

Activitățile le oferă ocazia să pregătească propriile cadouri și decorațiuni pentru sărbători.

Atmosfera festivă continuă și în interiorul Iulius Mall Suceava, unde toată familia poate păși în fermecătorul Orășel de Gheață.

Căsuțele acoperite de zăpadă, spiridușii jucăuși și decorurile inspirate din poveștile copilăriei conturează un univers de iarnă, perfect pentru fotografiile de sezon.

Plimbare în carusel, ture pe gheață și decoruri de poveste – ce poți face la Iulius Mall Suceava în sezonul sărbătorilor de iarnă

Bradul împodobit în nuanțe de argintiu și albastru, alături de globurile supradimensionate, completează decorul și transformă spațiul într-un loc în care fiecare vizită devine o amintire frumoasă.

Dacă lista de cadouri este pregătită deja, Iulius Mall Suceava este locul potrivit pentru a bifa totul. Majoritatea magazinelor au pregătit colecții, idei și articole perfecte pentru toate categoriile, iar reducerile de sezon sunt un bun prilej pentru a le cumpăra la prețuri mai mici.

Fie că vii pentru o plimbare cu caruselul, o întâlnire cu prietenii la patinoar, o sesiune de cumpărături sau câteva ore petrecute în familie, Iulius Mall Suceava propune, în această iarnă, experiențe pentru toate vârstele.

Plimbare în carusel, ture pe gheață și decoruri de poveste – ce poți face la Iulius Mall Suceava în sezonul sărbătorilor de iarnă