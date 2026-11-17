Cu sufletele copleșite de tristețe, profesorii și colegii adolescentului Lucian Boca, din Stroiești, decedat în urma unui accident rutier asupra căruia planează multe semne de întrebare, au transmis un mesaj de rămas-bun.

Lucian era elev în clasa a X-a G, profil electronică-automatizari, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

Reprezentanții unității, colegii și profesorii acestuia, profund îndurerați, vorbesc despre plecarea mult prea timpurie a unui elev liniștit și bun.

Colegii au aprins candele în fața fotografiei lui, lângă care au pus un trandafir alb.

„L-am cunoscut pe Lucian Boca ca pe un elev liniștit și bun, iar plecarea sa mult prea devreme lasă în urmă tristețe și durere în sufletele celor care l-au cunoscut.

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, prin întreaga sa comunitate, este alături de familia îndurerată, de colegi și de toți cei care trec prin aceste momente atât de grele.

Transmitem sincere condoleanțe familiei și multă putere pentru a găsi alinare în aceste clipe de suferință.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Consiliul Școlar al Elevilor CTIA.

Tânărul de 17 ani a decedat la o săptămână de la accidentul produs în condiții suspecte, la Stroiești.

Acesta se deplasa cu un moped și a fost acroșat de un autoturism Audi. Este luată în calcul varianta ca șoferul să fi dat intenționat peste mopedul condus de victimă.