„Planeta Pasionaților”, târg de activități extrașcolare, la Shopping City Suceava

În zilele de 19 și 20 septembrie 2026, Shopping City Suceava organizează o nouă ediție a „Planetei Pasionaților”, ediția a IX-a, târg de activități extrașcolare, un eveniment dedicat copiilor, curiozității și descoperirii activităților care îi ajută să își găsească pasiunile și să își dezvolte noi abilități.

Timp de două zile, cei mici vor putea descoperi și încerca activități din domenii diverse, precum sport, muzică, dans, arte marțiale, robotică și programare, șah, limbi străine, artă și creativitate, voluntariat și multe altele.

Pe parcursul evenimentului, părinții și copiii vor putea sta de vorbă cu reprezentanții cluburilor și organizațiilor participante, vor afla ce presupune fiecare activitate și vor putea urmări demonstrații artistice și sportive pregătite special pentru eveniment.

Pentru cei mici, organizatorii pregătesc și momente de distracție: face painting, mascote, personaje, animatori pe picioroange, ateliere creative, jocuri și activități interactive, alături de Mica Mia și echipa de animatori.

Participanți

Și-au anunțat participarea la „Planeta Pasionaților”: Academia Sportivă Phoenix Suceava, Decathlon Suceava, ACS Judo Bucovina, MiniGenius, Club Sportiv Șah Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava, Taekwon-do Nunchaku-Do România, Padel Ground, Kenrei DOJO Suceava, Castorii Suceava, Serviciul Voluntar de Ambulanță, Vocalis Music School, Ansamblul „Suflet Bucovinean”, Clubul LEO-Bucovina, Clubul de Judo Shinzo Ran Suceava, Tales&Tech Hub Suceava, Romantic Art Music School. Demonstrații artistice și sportive: Academia de Arte Modus Vivendi, Bucovina Dance Studio, Vocalis Music School, Taekwon-do Nunchaku-Do România, ACS Judo Bucovina, Ansamblul „Suflet Bucovinean”, Romantic Art Music School, Clubul de Judo Shinzo Ran Suceava.

Program

Programul activităților pe 19 septembrie: Face painting (11:00–15:00), Animatori pe picioroange (12:00–15:00), Mascote (14:00–18:00), Atelierele pasionaților de creație, cu Animatori MicaMia (14:00–18:00). Activități programate pentru 20 septembrie: Face painting (11:00–15:00), Animatori pe picioroange (12:00–15:00), Mascote (14:00–18:00), Show interactiv de chimie distractivă, jocuri, tatuaje și baloane modelate, cu Animatori MicaMia (14:00–18:00)

Deci, pe 19 și 20 septembrie 2026, între orele 11:00 – 18:00, la Shopping City Suceava, cei mici sunt invitați să descopere activități noi, să încerce lucruri interesante și, de ce nu, să-și găsească o nouă pasiune. Sport, muzică, dans, arte marțiale, robotică, șah, creativitate și multe alte activități îi așteaptă, alături de demonstrații artistice și sportive. Iar distracția este garantată cu face painting, mascote, animatori, ateliere creative, jocuri și un show interactiv de chimie distractivă.