Shopping City Suceava organizează, în perioada 19–20 septembrie 2026, cea de-a IX-a ediție a evenimentului Planeta Pasionaților – Târg de activități extrașcolare, unde copiii pot descoperi noi pasiuni, iar părinții pot alege activitățile potrivite pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Oferta târgului este una diversificată, astfel încât fiecare copil va avea ocazia de a descoperi domeniul care îl pasionează și care îi oferă ocazia să își dezvolte abilitățile în direcția potrivită. Cei care trec pragul evenimentului pot descoperi activități pentru toate vârstele și interesele, de la arte marțiale și sport, până la muzică, dans, șah, limbi străine, tehnologie, educație și voluntariat. Peste 25 de organizații, cluburi și centre educaționale sunt prezente la această ediție, pentru a le oferi copiilor și părinților oportunitatea de a cunoaște mai bine opțiunile disponibile în comunitatea locală.

Planeta Pasionaților aduce la Shopping City Suceava zeci de activități pentru copii, demonstrații și experiențe interactive

Participanți

Printre expozanții acestei ediții se numără Academia Sportivă Phoenix Suceava, Decathlon Suceava, ACS Judo Bucovina, MiniGenius, Club Sportiv Șah Suceava, Taekwon-do Nunchaku-Do România – Academia de arte marțiale ” BOGDAN TEAM”, Padel Ground, Kenrei DOJO Suceava, Castorii Suceava, Serviciul Voluntar de Ambulanță, Vocalis Music School, Ansamblul Suflet Bucovinean, Clubul LEO-Bucovina, Clubul de JUDO Shinzo Ran Suceava, Tales&Tech HUB Suceava, Romantic Art Music School, CSM Suceava, Twinkle Star – Suceava, Hope 4 Humanity, Joy and Fun, Rehab Zone, Laser OPS, Clever Children Suceava, Fastrakids și English Corner Suceava. Pentru cei care vor să treacă de la privit la experimentat, Laser OPS va amenaja în parcarea Shopping City Suceava o zonă specială de testare și joacă, unde vizitatorii vor putea descoperi și încerca experiența jocurilor de tip laser tag.

Planeta Pasionaților aduce la Shopping City Suceava zeci de activități pentru copii, demonstrații și experiențe interactive

Demonstrații de muzică, dans și arte marțiale

Experiența de la târg va fi completată de un program de demonstrații pregătit special pentru cele două zile. Astfel, vizitatorii vor putea urmări live o parte dintre activitățile prezentate la standuri, într-o serie de momente care aduc în fața publicului muzica, dansul și artele marțiale.

Sâmbătă, 19 septembrie, între orele 14:30 și 18:30, în zona de food, programul va începe cu demonstrații de arte marțiale Isshinryu susținute de Academia de Arte Marțiale „Ryukay” Suceava și Sebastian Botezat, urmate de o demonstrație de judo pregătită de Clubul de JUDO Shinzo Ran Suceava. Ansamblul Suflet Bucovinean va aduce în fața publicului dansul popular, iar Romantic Art Music School va susține un moment muzical. Programul zilei va fi completat de Capoeira Gym Studio by Emilian Moncea, cu o demonstrație de capoeira.

Duminică, 20 septembrie, între orele 13:00 și 18:00, seria demonstrațiilor continuă cu un moment de dans popular al Ansamblului Suflet Bucovinean, demonstrații de arte marțiale susținute de Taekwon-do Nunchaku-Do România – Academia de arte marțiale ” BOGDAN TEAM”, precum și o demonstrație de judo pregătită de ACS Judo Bucovina. Momentele muzicale vor fi susținute de Academia de Arte Modus Vivendi și Vocalis Music School.

Planeta Pasionaților aduce la Shopping City Suceava zeci de activități pentru copii, demonstrații și experiențe interactive

Două zile de joacă, activități creative și distractive pentru copii

Pe lângă oferta de activități extrașcolare și demonstrațiile pregătite de expozanți, cei mici vor avea parte, pe tot parcursul weekendului, de un program special de activități.

În ambele zile, între orele 11:00 și 15:00, copiii se vor putea bucura de face painting, iar între 12:00 și 15:00 atmosfera va fi animată de personaje pe picioroange. Între 14:00 și 18:00, mascotele vor fi prezente la eveniment pentru a-i întâmpina și distra pe cei mici.

Programul pregătit de MicaMia și echipa de animatori va aduce însă experiențe diferite de la o zi la alta. Sâmbătă, 19 septembrie, între orele 14:00 și 18:00, copiii sunt invitați la Atelierele pasionaților de creație, unde își pot pune imaginația la lucru și se pot bucura de activități creative și interactive. Duminică, 20 septembrie, în același interval orar, programul continuă cu un show interactiv de chimie distractivă, completat de jocuri și baloane modelate.

Astfel, vizita la Shopping City Suceava devine o experiență în care cumpărăturile, informarea și distracția se întâlnesc. Părinții pot descoperi opțiunile de activități extrașcolare disponibile, iar copiii au ocazia să se joace, să participe la ateliere și să urmărească demonstrații de muzică, dans și arte marțiale.

Planeta Pasionaților – Târg de activități extrașcolare are loc în perioada 19–20 septembrie 2026, între orele 11:00 și 18:00, la Shopping City Suceava. Intrarea este liberă.

Planeta Pasionaților aduce la Shopping City Suceava zeci de activități pentru copii, demonstrații și experiențe interactive