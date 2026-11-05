Plăcuțele albastre nu oferă drept exclusiv asupra locului de parcare – răspuns oficial al Primăriei Suceava, la solicitările lui Harșovschi

Rezervarea locurilor de parcare, în baza unor abonamente de 500 de lei/an, plătite către Primăria Suceava, continuă să stârnească controverse. Într-o clarificare oficială transmisă de către Primăria Suceava, la solicitările consilierului local Lucian Harșovschi, se precizează că programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată este limitat la zilele de luni până vineri, în intervalul orar 8:00-18:00, fără prevederi exprese care să asigure rezervarea locurilor în afara acestor ore, inclusiv seara, noaptea sau în weekend.

Conform răspunsului de la Serviciul Juridic, în regulament nu au fost identificate reglementări care să prevadă „dreptul titularului asupra unui loc de parcare în intervalul 16:00-8:00, precum și sâmbăta și duminica”.

”Plăcuțele albastre pentru care sucevenii au plătit 500 de lei NU le oferă dreptul exclusiv asupra locului de parcare, nici de luni până vineri, între 16:00–08:00, nici în weekend sau de sărbătorile legale!

500 de lei încasați. O plăcuță albastră montată. Dar nici un loc rezervat exclusiv.

Primăria trebuie să dea banii înapoi sucevenilor care au fost înșelați și să le ofere, gratuit, pentru încă un an, același loc de parcare pe care le-a montat plăcuța albastră! Pentru ce au plătit, de fapt, cei 500 de lei?”, spune răspicat Lucian Harșovschi, care a și făcut anterior un experiment, prin care a demonstrat că locurile rezervate pot fi ocupate de altcineva fără a fi aplicate sancțiuni.

Conform regulamentului în baza căruia s-au acordat rezervările pentru locurile de parcare, programul de funcționare a serviciului de parcare cu plată este de luni până vineri, între 8:00 și 18:00. În intervalul 16:00-18:00, locul este rezervat doar în cazul în care persoana a achitat taxa.

Pe de altă parte, nu există vreo prevedere care să interzică ocuparea locului de către alte persoane, în afara orelor de program sau în weekend.

Răspunsul celor de la Juridic spune clar – ”nu este reglementat un tip de abonament pentru orele de după-amiază, noapte sau weekend”.