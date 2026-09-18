Pilates House Suceava împlinește 1 an

Pilates Reformer gratuit, analiză corporală și workshop de prim ajutor

Experiența Pilates Reformer completă, într-un singur studio

Pe 22 septembrie, Pilates House Suceava își deschide porțile pentru o aniversare dedicată întregii comunități. Ședințe gratuite de Pilates Reformer, analiză corporală gratuită, un workshop de prim ajutor, surprize și reduceri aniversare îi așteaptă pe cei care vor să descopere studioul.

Clase susținute de instructori certificați, antrenamente Reformer Digital ghidate pe ecran și libertatea de a alege când și cum te antrenezi – toate într-un singur studio dedicat exclusiv femeilor.

La un an de la deschidere, Pilates House sărbătorește alături de comunitatea pe care a construit-o și le invită pe femeile din Suceava să descopere o experiență completă de mișcare și stare de bine.

Evenimentul aniversar va avea loc pe 22 septembrie, iar programul studioului va fi 07:00–11:00 și 16:00–20:00.

Pe tot parcursul zilei vor avea loc ședințe gratuite de Pilates Reformer, pe bază de programare. Atmosfera aniversară va fi completată de gustări, surprize și o reducere de 10% la toate abonamentele achiziționate în studio sau online.

În intervalul 16:00–20:00, Mihaela Bosinceanu, nutriționist-dietetician, va fi prezentă în studio pentru discuții individuale și analize corporale gratuite.

De la ora 20:00, Sorin Mihalescul, instructor de prim ajutor, asistent medical, paramedic voluntar în cadrul ISU, va susține un workshop gratuit de prim ajutor. Participarea se face pe bază de înscriere.

Programările pentru ședințele gratuite și înscrierile la workshop se fac la numărul 0741 161 616.

One year. One team. One house.

https://www.instagram.com/pilates.house.suceava

https://www.facebook.com/pilates.house.suceava