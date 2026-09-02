Piese auto contrafăcute, în valoare de 250.000 de euro, confiscate după percheziții în trei localități din județ

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijin de la polițiștii Serviciului Criminalistic și cu suport de la luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare, marți, 1 septembrie, patru mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar privind comerțul cu piese auto de pe piața neagră.

Perchezițiile au avut loc pe raza municipiului Rădăuți și a comunelor Frătăuții Vechi si Ipotești.

Acțiunea vine după ce relativ recent a fost oprită în trafic și confiscată o autoutilitară care transporta piese auto, tot contrafăcute, adică purtând mărci de renume, dar produse clandestin.

După acțiunile din localitățile amintite au fost ridicate 4.417 bucăți piese auto purtând inscripția unor mărci protejate pe teritoriul României, respective mărcile Mercedes, Volkswagen, Volvo, Audi și BMW,

Proprietarul lor nu a putut prezenta documente de proveniență și certificate de proveniență, după toate probabilitățile acestea fiind confiscate.

Suspectul a declarat verbal că le-a achiziționat din Germania, cu scopul de a le recomercializa.

Pe lângă piese auto, a fost confiscată și o autoutilitară in valoare de circa 12.000 de euro, cu care erau transportate piesele dintr-o locație în alta.

Toate piesele auto au fost ridicate în vederea confiscării, în cauză fiind extinsă urmărirea pentru săvârșirea infracțiunii de “punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”

IPJ Suceava transmite că piesele auto contrafăcute pun în pericol siguranța rutieră și pot cauza defecțiuni majore mașinii. Practic, clientul crede că a cumpărat o piesă autentică, fiind înșelat:

Principalele pericole, conform IPJ Suceava:

Defecțiuni la frâne: Plăcuțele sau discurile false nu opresc mașina la timp și cedează rapid la utilizare intensă.

Risc crescut de accidente: Piesele structurale sau de direcție se pot rupe în mers, ducând la pierderea controlului.

Uzura altor componente: Materialele proaste uzează rapid piesele bune din jur și cresc consumul de combustibil.

Costuri mari de reparație: O piesă ieftină falsă se strică repede și poate distruge motorul sau alte ansambluri scumpe.

Cum recunoști piesele false:

Preț prea mic: Dacă oferta pare prea bună ca să fie adevărată, de obicei este un fals.

Ambalaj slab: Inscripții neclare, culori șterse sau lipsa codurilor de bare oficiale.

Lipsa documentelor: Nu există factură fiscală sau certificat de garanție de la un distribuitor autorizat.