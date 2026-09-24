Pielea ursului sau penele găinii?

Alaltăieri, la Digi Sport, invitații lui Vali Moraru au fost 3 fotbaliști care au însemnat ceva, la vremea lor, pentru fotbalul românesc, atât la nivel de club cât și la echipa națională: Ilie Dumitrescu, Nicolae Dică și Adrian Mutu, dintre care Mutu și Dumitrescu pot oricând figura într-un ipotetic „best 11” din întreaga istorie a reprezentativei. Toți 3 au fost, sau încă sunt, și antrenori, Mutu și Ilie trecând și pe la reprezentativă U 21, așa că în principiu ar trebui ca activitatea de selecționer să nu le fie străină. Paradoxul dezbaterii a constat în imposibilitatea punerii de acord a celor 4 interlocutori asupra tuturor chestiunilor luate în discuție, de la criteriile de selecție la Națională până la tactica de joc cea mai adecvată în funcție de lotul existent, dar și de adversari, de la prezența unor jucători ieșiți din formă și / sau rezerve la echipele de club până la numărul de puncte pe care fiecare din cei prezenți le estimează în contul României, atât după seria aceasta de 4 meciuri care începe vineri, 25 septembrie, cât și la finalul preliminariilor. Foarte interesant mi s-a părut felul în care Ilie, cu tupeul său inconfundabil și incomensurabil, îi explică lui Mutu cum operează în alegerea jucătorilor selecționerul reprezentativei… în condițiile în care, repet, ambii au fost selecționeri la România U 21! Cât privește punctele preconizate a fi adunate în aceste prime 4 meciuri, evident că dl Dumitrescu, proaspăt (re)angajat la Federația Română de Fotbal de la începutul acestui an, a spus fără ezitare: 10! Asta l-a lăsat mască pe Mutu, care a subliniat că Ilie e de la FRF. Puse cap la cap, 10 puncte înseamnă 3 victorii și un meci egal, ceea ce nu cred că ar fi putut obține nici Naționala lui Gică Hagi și Ilie Dumitrescu! În concluzie, ăștia de la FRF, odată cu angajarea acolo, sunt și spălați pe creier și li se îngroașă subit obrajii. Adi Mutu a zis că pe bază de suflet zice că vreo 7-8, iar cu mintea preconizează doar 5 puncte. După mine, FRF și Ilie continuă să se ocupe de virtuala piele a ursului din pădure în loc să vadă că de fapt e vorba de penele unor găini blegi, poreclite fotbaliști.