Pianistul Bogdan Vaida va concerta la Biserica Romano-Catolică din Siret

Turneul național de pian Classic Unlimited revine în această toamnă cu o nouă ediție și ajunge, pe 24 octombrie 2026, de la ora 19:00, la Biserica Romano-Catolică din Siret.

Având ca temă „The Sound of Poetry”, pianistul Bogdan Vaida propune publicului o întâlnire între muzică, poezie și artă vizuală. Concertul va include lucrări din repertoriul clasic universal, dar și creații contemporane inspirate de poezie, semnate de compozitori precum Ciprian Gabriel Pop, Șerban Marcu, Cristian Bence-Muk și Alexandru Murariu.

Programul cuprinde lucrări de Fanny Mendelssohn, Franz Liszt, Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, precum și creații contemporane precum „Endless Rain”, „Bagatele”, „Joc de Ploaie” și „Shakespeare a creat lumea în șapte zile”.

Evenimentul va fi însoțit de expoziția „Poster x Poem”, o serie de opt lucrări vizuale inspirate de poeziile și muzica spectacolului.

Accesul este gratuit, însă participarea se face pe bază de rezervare prealabilă pe site-ul Classic Unlimited. Un bilet poate fi rezervat pentru maximum două persoane, iar cei care nu mai pot ajunge sunt rugați să anunțe organizatorii, pentru ca locurile să poată fi oferite altor spectatori. Pentru ca experiența muzicală să fie cât mai plăcută pentru toți participanții, „te rugăm să ai în vedere faptul că spectacolele Classic Unlimited nu sunt recomandate copiilor sub 10 ani”, transmit organizatorii.

Ediția din acest an a turneului Classic Unlimited ajunge în 13 localități din nouă județe, continuând demersul de a aduce muzica clasică mai aproape de publicul din orașe și comunități în care astfel de evenimente sunt mai rare.