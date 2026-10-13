Philip Rozopol: Povestea omului care a pornit de la o tarabă cu legume și a construit afaceri de milioane

Cum ajungi de la vânzarea legumelor în piață la afaceri de milioane de euro? Cât contează curajul, cât contează inspirația și cât de important este norocul?

Omul de afaceri sucevean Philip Rozopol, inginer horticultor de profesie, spune că a fost, înainte de toate, un om norocos. Dar în spatele acestei afirmații se află o poveste de viață spectaculoasă, cu întâmplări incredibile, răsturnări de situație, succese, eșecuri și decizii care i-au schimbat destinul.

În acest episod al podcastului „Interviurile Monitorul”, Philip Rozopol vorbește despre istoria zbuciumată a familiei sale, copilărie și anii de școală, experiențele din perioada comunistă și începuturile capitalismului românesc.

Povestește cum a pornit în afaceri cu un împrumut garantat cu două televizoare și un covor, cum a ajuns să vândă legume în piață, ce „țepe” a luat în primii ani și cum a construit, pas cu pas, afaceri în domenii dintre cele mai diverse.

A vorbit și despre agricultura românească, relația dintre oamenii de afaceri și stat, experiența sa politică, dar și despre lucrurile pe care banii nu le pot cumpăra.

Urmărind podcastul „Interviurile Monitorul”, pe site-ul „Monitorului de Suceava”, dar și pe canalul de YouTube sau pe pagina de Facebook ale ziarului nostru puteți afla ce a pierdut familia pentru ca Philip Rozopol să ajungă la succesul profesional, cui îi datorează cel mai mult și cât din tot ceea ce a realizat se datorează norocului.

Un dialog cu umor, sinceritate și povești care merită ascultate, despre un om care a traversat două lumi: România comunistă și capitalismul de după 1990.