Medicul veterinar Petrea Dulgheru, lider al partidului de astăzi PNȚ Maniu-Mihalache, a organizat din fonduri proprii un pelerinaj de suflet pe urmele înaintașilor care au făcut cinste acestui neam, pelerinaj la care i-a avut ca invitați și oaspeți pe tineri elevi din Suceava.

Oaspeții lui Dulgheru au fost tinerii care, după ce au citit temeinic despre Iuliu Maniu, au obținut calificarea la faza națională a Concursului ”Vreau să fiu ca Iuliu Maniu”, unde au obținut de altfel locul I și cinci din primele opt poziții fruntașe.

Petrea Dulgheru, pelerinaj de suflet, alături de tinerii care au participat la Concursul „Vreau să fiu ca Iuliu Maniu”

Pelerinajul a început la Sighet, în celula în care a murit Iuliu Maniu

Pelerinajul, dedicat centenarului PNȚ, a început, firesc, la Memorialul de la Sighet, în celula în care Iuliu Maniu a murit, în 1953, după ce a fost supus la un tratament inuman de către comuniști, care nu i-au respectat nici măcar bătrânețea.

După lecția de istorie de aici a urmat pomenirea celor care au murit la Sighet, lideri PNȚ și nu numai, la Cimitirul Săracilor, aflat la marginea orașului, mormânt simbolic al celor care erau îngropați pe ascuns de comuniști.

Petrea Dulgheru, însoțit de tinerii din Suceava, a continuat pelerinajul prestabilit la Casa muzeu Ilie Lazăr, în satul Giulești, județul Maramureș, unde a trăit Ilie Lazăr, fruntaș PNȚ, combatant în Primul Război Mondial, cel care a apărat orașul Cernăuți și Siretul și a arborat în 1918 Drapelul României pe Primăria Cernăuți, înainte de sosirea Armatei Române

Tot în Maramureș a urmat vizita în Casa memorială Gheorghe Pop de Băsești, cel care a prezidat Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și, după ce și-a văzut visul de o viață, a murit în scurt timp, la 23 februarie 1919.

A urmat Casa Memorială Iuliu Maniu, de la Bădăcin, unde a avut loc și Concursul național de istorie ”Iuliu Maniu”.

Petrea Dulgheru, pelerinaj de suflet, alături de tinerii care au participat la Concursul „Vreau să fiu ca Iuliu Maniu”

Tinerii suceveni care s-au evidențiat la Concursul Național Iuliu Maniu

După cum am scris deja în Monitorul de Suceava, remarcata numărul unu a concursului național a fost Maria Iosep, în vârstă de 16 ani, elevă a Colegiului Național ”Petru Rareș” Suceava, care a obținut locul I, la cinci puncte diferență de locul II, cu 91 de puncte din 100 posibile.

Tânăra a încasat și un premiu substanțial, de 2.000 de lei, oferit de Petrea Dulgheru, care a acoperit toate premiile pentru sucevenii care au participat la faza națională, plus deplasarea în pelerinajul despre care scriem în acest articol.

Extrem de aproape de podium a fost și suceveanul Alexandru Coca, elev tot la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava.

Pe locul V s-a clasat suceveanul Stafie Robert Bocancea, de la Universitatea Suceava, pe locul VII eleva Melania Botezat, de la Liceul ”Ion Luca” Vatra Dornei, iar pe locul VIII Cosmina Elena Covalciuc, de la USV.

Și elevii care au fost în afara podiumului, dar au obținut mențiuni, au primit premii de câte 500 de lei fiecare.

Petrea Dulgheru, pelerinaj de suflet, alături de tinerii care au participat la Concursul „Vreau să fiu ca Iuliu Maniu”

Cea mai prețioasă investiție, în tineri, și nu orice tineri, ci unii care au demonstrat că înțeleg istoria

Vizita lecție de istorie a continuat la mormântul liderului revoluționarilor din Transilvania de la 1848, Simion Bărnuțiu, la Bocșa, în județul Sălaj, ultima oprire fiind pe Dealul Guruslăului, locul unde Mihai Viteazul a obținut ultima și marea sa victorie din data de 3 august 1601, împotriva lui Sigismund Bathory.

Deși costurile pentru organizarea acestui concurs au fost mari (și suportate de puțini oameni), la fel și pelerinajul organizat cu tinerii din Suceava, Petrea Dulgheru consideră că în acest an a făcut cea mai prețioasă investiție, în tineri, și nu orice tineri, ci unii care au demonstrat că înțeleg istoria și realizează cine au fost marii oameni ai acestui neam și care pot și trebuie să ducă mai departe modelul înaintașilor amintiți în acest articol.