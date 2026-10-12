A fost zi de mare sărbătoare, sâmbătă, 10 octombrie, continuatorii de astăzi ai Partidului Național Țărănesc (PNȚ) marcând centenarul istoricului partid, care a dat mari oameni pentru acest neam în ultima sută de ani.

Printre cei care au avut onoarea de a lua cuvântul în sala Centrului Cultural “Petofi Șandor” București din Capitală s-a aflat și doctorul dornean Petrea Dulgheru, președinte regional pe Regiunea de Nord-Est a PNȚ Maniu – Mihalache, partidul care duce mai departe istoria formațiunii istorice.

Au fost prezenți la eveniment și au luat cuvântul actualul președinte al României, Nicușor Dan, fostul președinte Emil Constantinescu și fostul președinte al Republicii Moldova Mihai Ghimpu.

Nicușor Dan a vorbit despre istoria PNȚ, despre oamenii săi de seamă și a atras atenția asupra riscurilor la adresa democrației, a creșterii populismului și a valurilor de ură din societate.

Petrea Dulgheru, onorat să ia cuvântul la Centenarul PNȚ, alături de președintele Nicușor Dan și de alți doi foști președinți

Petrea Dulgheru s-a arătat emoționat că a pășit pentru prima dată în sala în care acum 100 de ani marii oameni politici, Iuliu Maniu, președintele Partidului Național Român, respectiv Ion Mihalache, președintele Partidului Țărănesc, au înființat PNȚ.

”Sunt bucuros că în viață am prins două mari centenare, cel al Marii Uniri, de la 1918, iar acum pe cel al istoricului partid pe care îl reprezint.

Vreau să pun umărul ca în 2028 să aniversăm centenarul alegerilor câștigate de PNȚ în 1928 prin intrarea în Parlamentul României a partidului care continuă munca și jertfa înaintașilor”, a fost o parte din mesajul central al doctorului Dulgheru.

Dulgheru a subliniat că, în calitate de fiu de prizonier politic, a știut de la tatăl său că Partidul Comunist va dispărea în maximum 50 de ani.

”Cum au putut comuniștii să distrugă un asemenea partid? Cum au putut să trimită la moarte oameni ca Iuliu Maniu? L-am luat ca model politic pe Iuliu Maniu încă din 1990 și voi merge cu el până la final”, a mai spus Dulgheru la întâlnirea dedicată centenarului PNȚ.

Actualii membri de seamă ai PNȚ Maniu – Mihalache au vorbit despre necesitatea ca justiția să fie din nou liberă în adevăratul sens al cuvântului și despre reînvierea gospodăriei țărănești și revitalizarea fermelor, partidul având un proiect major în aceste sens.

Petrea Dulgheru și-a prezentat contribuția personală pentru ca partidul să nu moară prin inițierea și susținerea din fonduri proprii a Concursului Național ”Vreau să fiu ca Iuliu Maniu”, în care tineri de perspectivă din toată țara s-au întrecut în cunoștințele despre marele om politic.

Este un concurs care are deja tradiție, de lăudat, despre care am mai relatat în Monitorul de Suceava.

La întâlnirea centenară, Petrea Dulgheru l-a prezentat și pe Alexandru Popescu, din Brodina, câștigător în 2024 al concursului național dedicat lui Iuliu Maniu. Concursul a adus și în acest an alți tineri care au arătat că știu multe despre Iuliu Maniu și despre istoria PNȚ, parte din ei din județul nostru.