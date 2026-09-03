Petre Grigoraș: „Ne vom păcăli dacă vom privi prea mult clasamentul înaintea meciului cu Steaua”

Antrenorul Cetății, Petre Grigoraș, a prefațat duelul din deplasare cu Steaua, din etapa a VI-a a Ligii a II-a, care se va disputa sâmbătă, cu începere de la ora 11.00, pe stadionul din Ghencea.

„Venim după o perioadă mai nefastă ca joc, în care am avut evoluții oscilante. Am întâlnit două nou promovate, pe Ștefănești și Popești-Leordeni, și nu am reușit să cucerim decât un punct.

Trebuie să fim bărbați și să ne acceptăm greșelile din ultimele două partide și cu un efort colectiv major cred că putem depăși acest blocaj.

Acum mergem în Ghencea să jucăm cu Steaua și nu cred că trebuie să ne uităm prea mult la clasament pentru că ne vom păcăli. Steaua e o echipă puternică, care a ocupat locuri fruntașe de la revenirea în eșalonul secund. Avem nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ne recăpăta încrederea și sper ca mesajul pe care l-am transmis în această săptămână să aibă efect asupra jucătorilor”.

În altă ordine de idei, principalul Cetății s-a arătat încântat de faptul că galeria va însoți echipa la București, în meciul din runda cu numărul VI.

„Acest fapt reprezintă un suport major pentru noi. Este plăcut să ai publicul de partea ta, mai ales că jucăm pe un stadion atât de frumos, împotriva unei echipe care a făcut istorie. Acustica din Ghencea este foarte bună, iar cu cât vor fi mai mulți, cu atât se vor auzi mai tare. Sunt recunoscător că fanii sunt alături de noi la bine și la greu, iar noi trebuie să-i mulțumim prin atitudine și prin dăruire, astfel încât rezultatul final să reprezinte rodul muncii din teren”, a precizat Petre Grigoraș.

Programul etapei a VI-a:

Vineri, 4 septembrie, ora 17.30

CSM Slatina – Chindia Târgoviște

Sâmbătă, 5 septembrie, ora 11.00:

CSC 1599 Șelimbăr – Metalul Buzău

Unirea Slobozia – Dinamo București

Steaua București – Cetatea Suceava

CSL Ștefănești – Gloria Bistrița

ASA Târgu Mureș – Metaloglobus București

Concordia Chiajna – CS Afumați

SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Reșița

Sâmbătă, 5 septembrie, ora 12.30

SC Popești-Leordeni – FC Bihor Oradea

Duminică, 6 septembrie, ora 11.00

FC Bacău – CSC Dumbrăvița

Duminică, 6 septembrie, ora 12.30

Olimpia Satu Mare – Știința Poli Timișoara

Clasament

1 Știința Poli Timișoara 5 4 1 0 11-2 13

2 CSM Slatina 5 4 1 0 10-2 13

3 Concordia Chiajna 5 4 0 1 11-8 12

4 CSM Reșița 5 4 0 1 9-6 12

5 Chindia Târgoviște 5 3 0 2 10-5 9

6 SC Popești-Leordeni 5 2 3 0 10-6 9

7 Gloria Bistrița 5 3 0 2 7-4 9

8 FC Bacău 5 2 2 1 10-5 8

9 SCM Râmnicu Vâlcea 5 2 2 1 6-5 8

10 Cetatea Suceava 5 2 1 2 7-7 7

11 Metaloglobus București 5 2 1 2 7-8 7

12 Metalul Buzău 5 2 1 2 5-6 7

13 CS Afumați 5 2 1 2 6-9 7

14 FC Bihor Oradea 5 1 3 1 6-4 6

15 CSL Ștefănești 5 2 0 3 4-10 6

16 CSC 1599 Șelimbăr 5 1 2 2 5-7 5

17 ASA Târgu Mureș 5 1 1 3 3-8 4

18 CSC Dumbrăvița 5 0 3 2 3-5 3

19 CS Dinamo București 5 1 0 4 4-10 3

20 Olimpia Satu Mare 5 0 2 3 1-6 2

21 Steaua București 5 0 1 4 5-11 1

22 Unirea Slobozia 5 0 1 4 3-9 1