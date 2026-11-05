Petre Grigoraș a fost suspendat de către Comisia de Disciplină a FRF

Antrenorul Petre Grigoraș și-a aflat pedeapsa după cartonașul roșu încasat la partida de pe teren propriu cu FC Bihor Oradea, disputată pe Areni, la sfârșitul săptămânii trecute.

Tehnicianul Cetății a primit o suspendare de două etape din partea Comisiei de Disciplină a FRF, urmând să stea în tribună la următoarele meciuri pe care formația suceveană le va susține în campionatul Ligii a II-a.

Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 11.00, Cetatea va evolua în deplasare cu Gloria Bistrița în cadrul etapei a XIII-a, urmând ca pe 21 noiembrie, în runda a XIV-a, să primească pe Areni vizita liderului Ligii a II-a, Știința Poli Timișoara.

Foto: Agenția Manifest.