Petre Grigoraș a fost ales antrenorul lunii octombrie în eșalonul secund

Petre Grigoraș a fost desemnat antrenorul lunii octombrie în Liga 2 Casa Pariurilor, după ce echipa Cetatea a reușit să cucerească 10 puncte din 12 posibile în acest interval.

Formația suceveană a câștigat duelurile cu CSC Dumbrăvița (3-1), CSM Reșița (2-0) și CSM Slatina (2-0), și a remizat cu FC Bihor Oradea (2-2).

Ceilalți tehnicieni nominalizați în cursa pentru titlul de antrenorul lunii octombrie în Liga 2 Casa Pariurilor au fost Leo Grozavu (Chindia Târgoviște) și Erik Lincar (FC Bihor Oradea).