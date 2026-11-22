Prietenii lui Lucian Boca, adolescentul de 17 ani din Stroiești, mort la o săptămână după accidentul din 8 noiembrie, îi sunt alături și după ce vineri l-au condus pe ultimul drum.

Aceștia au inițiat o petiție online, semnată duminică dimineață de peste 5.000 de persoane, prin care cer autorităților competente să ia măsurile legale care se impun în acest caz.

În acest sens, luni, 23 noiembrie, la ora 10.00, a fost anunțată o acțiune de sensibilizare a procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Cu titlul ”Apel la solidaritate și dreptate”, prietenii lui Lucian Boca se vor aduna în fața sediului Parchetului ”pentru a cere Justiție”.

Iată cum arată petiția online inițiată de cei care l-au cunoscut și apreciat pe Lucian Boca:

”DREPTATE PENTRU LUCIAN! UN COPIL NEVINOVAT A PLECAT LA CELE VEȘNICE!

Noi, cei care semnăm această petiție, cerem dreptate pentru Lucian, copilul nevinovat din Stroiești, a cărui viață s-a sfârșit mult prea devreme.

Este greu de acceptat că un copil nu mai este printre noi, iar familia lui trebuie să trăiască o durere pe care nicio familie nu ar trebui să o cunoască.

Cerem autorităților competente, reprezentanților Parlamentului României și tuturor instituțiilor abilitate să se implice pentru ca adevărul să iasă la lumină și dreptatea să fie făcută!

SOLICITĂM:

• Tragerea la răspundere a persoanei vinovate, conform legii.

• Aplicarea tuturor măsurilor legale care se impun.

Sperăm din tot sufletul ca justiția să nu poată fi cumpărată sau influențată în niciun fel și ca legea să fie aplicată corect, fără favoruri și fără compromisuri.

Nu cerem răzbunare! Cerem dreptate!

Facem apel la toți oamenii cu suflet să semneze și să distribuie această petiție. Să nu lăsăm această tragedie să fie uitată!

O semnătură poate fi încă o voce pentru adevăr și dreptate.

LUCIAN NU TREBUIE UITAT!

DREPTATE PENTRU LUCIAN!”