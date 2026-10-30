Peste două kilograme de droguri, găsite după percheziții la doi tineri suceveni, care au fost arestați

O nouă acțiune flagrantă a procurorilor de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, desfășurate la începutul acestei săptămâni, a dus la arestarea a doi tineri, unul din Vicovu de Sus și unul din Marginea. Datele structurilor antidrog arătau că unul din ei începuse se vândă cantități însemnate de droguri, pe care încasa câte 1.000 de lei, iar altul, furnizorul, ar deține acasă mai multe tipuri de substanțe interzise. Toate informațiile s-au confirmat din plin am zice, având în vedere că în urma perchezițiilor din data de 26 octombrie au fost ridicate peste două kilograme de substanțe susceptibile de a intra în categoria droguri sau substanțe psihoactive.

Traian Constantin Georgiță, în vârstă de 30 de ani, din Vicovu de Sus, și Daniel Balan, în vârstă de 19 ani, din Marginea, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în acest dosar, de Tribunalul Suceava, în urma propunerilor înaintate de procurorii de la DIICOT.

Cei doi inculpați au contestat arestul preventiv și speră să obțină o măsură mai blândă, la Curtea de Apel Suceava.

În timpul percheziției din 26 octombrie, la domiciliul din Marginea al inculpatului în vârstă de numai 19 ani au fost găsite, printre altele, 507 grame amfetamină și cristal 4 CMC, alte 83 grame substanță NEP psihoactivă, plus alte tipuri de substanțe care urmează a fi expertizate în laborator, pentru a se confirma că sunt droguri de risc, de mare risc, ori etnobotanice.

Cumulat, în urma percheziției de la Marginea au fost ridicate peste 2 kilograme de substanțe susceptibile de a intra în categoria droguri sau substanțe psihoactive.

Despre tânărul de numai 19 ani, Daniel Balan, există bănuiala că alimenta cu droguri mai mulți consumatori, dar și dealeri care vindeau mai departe.

La categoria dealeri apare și numele lui Traian Constantin Georgiță, în vârstă de 30 de ani, din Vicovu de Sus, al doilea arestat din acest dosar.

Acesta a vândut de mai multe ori droguri unui agent sub acoperire, în lunile august, septembrie și octombrie 2026.

Tranzacțiile s-au făcut la Vicovu de Sus, fiind comercializate cantități semnificative, cu câte 1.000 de lei.

A fost vorba de vânzarea, către agentul sub acoperire, de cantități de 9,59 grame cristal 4 BMC, alte 9,82 grame cristale, la altă dată, respectiv de peste 10 grame de canabis.

La data perchezițiilor, la domiciliul suspectului din Vicovu de Sus s-au mai găsit încă 3,30 grame amfetamină.

Numărul mare de acte de vânzare, în timp scurt, le-a indicat polițiștilor de la Serviciul Antidrog că trebuie să acționeze.

Datele structurilor Antidrog arată că drogurile vândute de inculpatul de la Vicovu de Sus erau achiziționate de la Marginea, de la al doilea arestat din dosar, Daniel Balan, în vârstă de 19 ani.

Cei doi sunt puși sub acuzare pentru trafic național de droguri de risc și de mare risc, dar și pentru infracțiunea de ”efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive”.

Această acțiune a venit la aproximativ o săptămână după ce o altă acțiune a procurorilor de la DIICOT Suceava a dus la arestarea altor doi tineri care făceau trafic de droguri cu substanțe psihoactive, dar și trafic de droguri de risc și de mare risc.

Din păcate, problema traficului de droguri este majoră și generalizată, în multe zone ale județului. Consumatori care sunt dependenți de droguri devin și dealeri, alimentând o piață care nenorocește viețile multor tineri, fie din cauza dependenței, fie pentru că ajung să stea ani de zile prin pușcării.