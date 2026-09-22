Peste 900 de suceveni diagnosticați cu Alzheimer. Care sunt primele semne ale bolii

Județul Suceava înregistrează o creștere a cazurilor de demență, peste 900 de persoane fiind diagnosticate în prezent cu boala Alzheimer, conform datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava. Cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva Bolii Alzheimer, marcată pe 21 septembrie, instituția evidențiază rolul esențial pe care îl are depistarea timpurie a acestei afecțiuni neurodegenerative.

„Cu cât afli mai devreme, cu atât ai mai multe posibilități de a acționa. Diagnosticul precoce al demenței face diferența”, arată Daniela Odeh, directoarea DSP Suceava. Aceasta subliniază că recunoașterea primelor simptome și accesul la asistență medicală pot îmbunătăți semnificativ managementul bolii și calitatea vieții pentru pacienți și familiile acestora.

Evoluția statistică indică o amplificare a acestei probleme de sănătate publică la toate nivelurile. În România, medicii de familie au raportat 12.173 de cazuri noi de boală Alzheimer în anul 2025. Cifra este dublă comparativ cu cea înregistrată în 2014.

La nivel mondial, peste 57 de milioane de persoane trăiesc cu demență, iar estimările arată că numărul cazurilor va atinge 78 de milioane în 2030 și 139 de milioane în 2050. Deși majoritatea pacienților au vârsta de peste 65 de ani, specialiștii precizează că boala Alzheimer nu face parte din procesul normal de îmbătrânire a organismului, ci reprezintă o patologie distinctă.

Pentru a facilita o intervenție eficientă, DSP Suceava recomandă monitorizarea comportamentală sau cognitivă. Printre semnele precoce se numără pierderea memoriei pe termen scurt și pierderea frecventă a obiectelor; dezorientarea spațială și dificultățile în organizarea activităților de rutină; problemele în exprimarea clară a gândurilor; schimbările nejustificate de dispoziție și comportament.

Prevenția și protejarea sănătății creierului implică activitate fizică regulată, exerciții de stimulare mentală, precum jocuri de strategie sau învățarea de abilități noi, menținerea conexiunilor sociale, un program stabil de somn, reducerea stresului și eliminarea consumului de alcool și tutun. De asemenea, este recomandată o alimentație bogată în legume, cereale integrale, pește și ulei de măsline.

Unde pot găsi sprijin sucevenii

În județul Suceava, managementul bolii Alzheimer începe la cabinetul medicului de familie, urmat de evaluarea de specialitate, neurologică și psihiatrică, din cadrul cabinetelor din Ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență Suceava, Policlinica Areni, în secțiile de psihiatrie ale spitalelor sau în cabinetele private. Pentru formele avansate sau pentru perioadele care necesită asistență permanentă și terapii de suport, familiile au la dispoziție o serie de resurse medicale și rezidențiale active în județ, în unități medicale cu secții de îngrijiri paliative și suport neurodegenerativ. Acestea oferă servicii medicale de lungă durată, supraveghere și terapii specifice pentru pacienții diagnosticați cu Alzheimer. De asemenea, servicii similare de asistență complexă sunt oferite în județ de centre rezidențiale de zi și asistență, unde pacienții beneficiază de servicii de îngrijire personalizată și monitorizare continuă.

La nivel social, organizații locale de asistență socială oferă consiliere sau servicii de suport comunitar pentru familiile care îngrijesc bolnavi de demență.