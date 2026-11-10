Peste 800 de pacienți pe lista de așteptare la Chirurgie vasculară, programări în 3 zile la Pediatrie

Cele mai lungi liste de așteptare pentru consultații în ambulatoriul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava se înregistrează la Chirurgie vasculară, Chirurgie plastică, Neurologie și Gastroenterologie, principala cauză fiind deficitul de personal medical. Situația a fost prezentată marți, în cadrul unei conferințe de presă, de directorul medical al unității spitalicești, dr. Valeriu Gavrilovici, care a subliniat însă că niciun pacient nu este refuzat, chiar dacă spitalul suportă costurile consultațiilor efectuate peste plafonul decontat de Casa de Asigurări de Sănătate.

Potrivit dr. Valeriu Gavrilovici, presiunea cea mai mare este pe compartimentele de Chirurgie vasculară și Chirurgie plastică – ambele fiind unice la nivelul județului Suceava –, precum și pe Neurologie și Gastroenterologie, unde numărul solicitărilor depășește constant capacitatea curentă de preluare. La Chirurgie vasculară activează doar doi medici, iar lista de așteptare a depășit în prezent 800 de pacienți. La Chirurgie plastică, cei trei medici ai secției trebuie să își împartă activitatea, la fel ca și colegii lor, între sala de operații, secție, UPU și ambulatoriu, unde au alocate doar două zile pentru consultații la liber și alte două zile pentru monitorizarea pacienților deja operați. Volumul de muncă este atât de ridicat, încât programările pentru intervențiile chirurgicale au acoperit deja intervalele disponibile până în a doua jumătate a anului următor.

În contrast cu aceste blocaje, la alte specialități medicale accesul pacienților este mult mai rapid, programările putând fi obținute în câteva zile. O demonstrație realizată în direct, în timpul conferinței de presă, a arătat că la Pediatrie, de exemplu, un pacient poate obține o programare la consultație în doar trei zile.

Directorul medical a precizat că toți pacienții care se prezintă în ambulatoriu sunt consultați, inclusiv la specialitățile afectate de lipsa de medici. Acest efort vine însă cu un cost financiar pentru unitatea medicală, întrucât consultațiile acordate peste numărul prevăzut în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate sunt invalidate și nu sunt decontate spitalului.

În acest context, dr. Valeriu Gavrilovici a făcut un apel către pacienți să folosească sistemul de programări și să respecte orele stabilite. „Colegii noștri nu refuză pe nimeni, dar disciplina respectării programărilor este absolut necesară. Limita dată de resursa umană este una obiectivă”, a declarat directorul medical al Spitalului Clinic de Urgență Suceava.