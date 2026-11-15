Peste 80% dintre familiile din Suceava și Botoșani refuză donarea de organe. Medic: „Să nu îl mai luăm pe NU în brațe!”

Dr. Andrei Nica, coordonatorul Băncii de Țesuturi din București – Colentina, a lansat un apel către populație, în special către județele Suceava și Botoșani, să înțeleagă importanța donării de organe și țesuturi și să accepte prelevarea atunci când situația medicală permite acest lucru.

Medicul a atras atenția că, în această zonă, rata refuzurilor privind donarea depășește 80%, o situație care ar putea fi schimbată prin mai multă informare, implicare și conștientizare.

„Să nu îl mai luăm pe «Nu» în brațe!

Rezultatele se văd. Vorbim despre vieți salvate, despre oameni care pot avea din nou o viață normală”, a fost mesajul transmis de medic.

Acesta a subliniat că acordul familiei poate face diferența între pierderea unei șanse și salvarea mai multor vieți.

Nica a făcut acest apel în contextul în care la Suceava, în noaptea dinspre sâmbătă spre duminică, au prelevate organe și țesuturi care vor oferi o nouă șansă la viață sau vor reda funcționalitatea a 10 pacienți din țară și străinătate.

Medicul a subliniat că premiera realizată la Spitalul Județean Suceava demonstrează concret ce poate însemna un astfel de gest: de la un singur donator de 45 de ani, zece pacienți vor beneficia de organe și țesuturi care le pot salva viața sau le pot schimba radical viața.

Dr. Andrei Nica a arătat că astfel de intervenții pot fi realizate și în spitalele din această regiune, însă este nevoie de deschidere din partea familiilor, de înțelegerea beneficiilor donării și de o mai bună conștientizare a importanței acestui gest.