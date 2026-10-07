Zilele trecute, la cocheta Bază Sportivă „Miraj Star” din Dragomirna s-a desfășurat a VII-a ediție a turneului de tenis de câmp cu același nume. Competiția face parte din Circuitul Național Sportya, fiind cotată la Categoria Gold. Pentru o triere echilibrată a participanților, turneul a fost structurat de către organizatori pe patru niveluri de valoare la simplu. De asemenea, în cadrul întrecerii a avut loc și un turneu de dublu, de nivelul 6. Astfel, tabloul de concurs de la nivelul 4 a fost disponibil tenismenilor începători, în timp ce nivelurile 5, 6 și 7 s-au adresat practicanților acestui sport din ce în ce mai avansați. Cupa „Miraj Star” de la Dragomirna s-a bucurat de o participare numeroasă, pe cele cinci tablouri fiind înscriși nu mai puțin de 70 de jucători din zona Moldovei.

Iată cum se prezintă lista laureaților:

Nivelul 4

1. Daniel Vlad Floria (Vatra Dornei)

2. Isidor Negrușeri (Suceava)

3. Cătălin Luca (Suceava) și David Costan (Rădăuți)

Nivelul 5

1. Traian Hai (Suceava)

2. Gabor Simon (Bosanci)

3. Adrian Arion (Fălticeni) și Ioan Mircea Grămadă (Suceava)

Nivelul 6

1. Sebastian Gheorghe (Suceava)

2. Cosmin Moscalu (Dorohoi)

3. Mihai Ududec (Suceava) și Ștefan Ungureanu (Suceava)

Nivelul 7

1. Lucian Pohoață (Suceava)

2. Bogdan Costan (Rădăuți)

3. Adrian Roșu (Botoșani) și Petru Vicovanu (Horodnic de Jos)

Dublu Nivelul 6

1. Cătălin Luca / Daniel Nascu (ambii din Dorohoi)

2. Vlad Vasiliu / Andrei Tudose (ambii din Dorohoi)

3. Mihai Ududec / Sebastian Gheorghe (ambii din Suceava) și Adrian Roșu / David Roșu (tată și fiu, ambii din Botoșani).

Peste 70 de tenismeni amatori din zona Moldovei s-au întrecut la Trofeul „Miraj Star”, de la Dragomirna Peste 70 de tenismeni amatori din zona Moldovei s-au întrecut la Trofeul „Miraj Star”, de la Dragomirna Peste 70 de tenismeni amatori din zona Moldovei s-au întrecut la Trofeul „Miraj Star”, de la Dragomirna