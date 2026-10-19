Peste 600 de persoane au participat la ediția de anul acesta a competiției Bucovina Cross Country din Poiana Stampei

Comuna Poiana Stampei a găzduit sâmbătă cea de-a IV-a ediție a Bucovina Cross Country, la care au fost prezenți peste 600 de participanți, majoritatea copii și tineri. Alături de aceștia a fost prezentă marea campioană Elisabeta Lipă, ambasadoarea ediției din acest an. Cea mai bună canotoare a secolului XX le-a vorbit participanților despre muncă, perseverență și drumul spre performanță. Elisabeta Lipă s-a declarat, de altfel, încântată de competiția de la Poiana Stampei, precizând că „Bucovina Cross Country este mai mult decât o cursă de alergare, e o adevărată sărbătoare a sportului și a bucuriei!”.

La competiția de la sfârșitul săptămânii trecute a fost prezent și administratorul public al Consiliului Județean Suceava, Cezar Ioja, care a amintit că administrația județeană a fost principalul partener al competiției și a alocat 30.000 de lei pentru organizarea acesteia, prin programul de finanțări nerambursabile acordate în baza Legii nr. 350/2005.

„Îi felicit pe primarul Viluț Mezdrea și pe organizatori, în special pe antrenorii Cristian Prâsneac și Bogdan Roșcăneanu, pentru implicarea lor și pentru felul în care au făcut această competiție să crească. Mă bucur să văd atât de mulți copii și tineri la start și să o avem alături de noi pe marea noastră campioană, Elisabeta Lipă, un exemplu pentru toți cei care fac sport.

Administrația Gheorghe Șoldan a înțeles că dezvoltarea județului nu înseamnă doar drumuri, poduri, modernizări la aeroport, reabilitări de clădiri etc. Un județ se dezvoltă și prin oamenii care se implică în comunitățile lor: prin sport, cultură, proiecte pentru tineri, sprijin social, educație civică și inițiative care ajung acolo unde administrația nu poate ajunge întotdeauna direct”, a spus Cezar Ioja. El a subliniat că, în 2026, Consiliul Județean a alocat, prin Legea nr. 350/2005, o sumă record de aproape 5,5 milioane de lei pentru activități sportive: „mesajul președintelui Gheorghe Șoldan este că va continua să susțină sportul județean, atât pe cel de performanță, cât și pe cel de masă”.

Bucovina Cross Country se numără printre cele 72 de proiecte sprijinite în acest an de administrația județeană.