Peste 60% din anchetele ”crimei organizate” din Suceava au vizat traficul de droguri

Combaterea traficului de droguri a fost, în ultima perioadă, principala activitate a structurilor din județ specializate pe linie de infracțiuni grave, comise în grup organizat, adică a procurorilor de la DIICOT Suceava și a polițiștilor de la BCCO Suceava.

O arată și statistica oficială din bilanțul pe anul 2025 al Serviciului Teritorial Suceava al DIICOT, în concordanță cu ce vedem și auzim prin județ, cu un trafic de droguri extins, atât în comunitățile mari, dar și prin comunitățile rurale mici.

O mare problemă este că sunt foarte mulți consumatori și printre elevi, iar din cei care devin dependenți apar apoi și dealerii care, disperați să aibă doza de care au nevoie, răspândesc mai departe substanțele interzise.

Conform datelor oficiale ale DIICOT, din numărul cauzelor de soluționat la nivelul Serviciului Teritorial Suceava ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri, respectiv 61,10% din total (758 cauze din 1.237 cauze), urmate de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică – 24,17% și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane – 3,80% .

Așadar, peste 60% din dosarele DIICOT Suceava sunt legate de traficul de droguri.

Acțiuni operative dese, care duc la arestarea traficanților de droguri. Ce spune șeful BCCO Suceava

Comisarul-șef de poliție Nicolai Buculei, șeful Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, a confirmat și el pentru Monitorul de Suceava că o parte însemnată din întreaga activitate de anul trecut și din 2026 a ofițerilor de la structura pe care o conduce, sub coordonarea procurorilor de la DIICOT, a reprezentat și reprezintă combaterea traficului de droguri, fapt care se observă și din acțiunile operative, care duc la ridicarea multor traficanți din județ și la arestarea lor.

Amintim de cazul cel mai recent de la Marginea, de unde, de la domiciliul unui suspect arestat, în vârstă de doar 19 ani, au fost ridicate peste două kilograme de substanțe susceptibile de a fi droguri.

Totuși, precizează ofițerul Buculei, din analizele structurii pe care o conduce rezultă că în județul Suceava nu s-au cristalizat de dată recentă grupări infracționale organizate, care să genereze fapte de mare violență.

Asta nu înseamnă însă că se acționează doar în cazuri de traficanți mărunți, existând și dosare complexe instrumentate recent, cu mulți inculpați, și trafic mare de droguri de risc și de mare risc.

O altă realitate tristă este că vârsta dealerilor este tot mai scăzută, astfel că semnalul de alarmă al acestui articol ar trebui să ajungă mai ales la părinți.

Pornografia și abuzurile sexuale asupra minorilor, o altă direcție de acțiune importantă a BCCO Suceava

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava are cinci servicii cu direcții de muncă diferite, fiecare cu polițiști specializați pe combaterea traficului de persoane, antidrog, combaterea finanțării terorismului și spălării banilor (aici intră și infracțiuni economice mari, în grup organizat, contrabanda sau falsul de monedă), combaterea criminalității informatice (aici intră infracțiunile informatice care produc înșelăciuni sau combaterea pornografiei infantile) și are în subordine și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani.

Alte tipuri de infracțiuni întâlnite des la nivel de județ sunt cele de trafic de persoane, contrabandă, fraudele informatice și pornografia infantilă prin sisteme informatice, cu multe cazuri șocante care privesc adevărate minți bolnave al căror loc este doar după gratii.

Cu privire la pornografie infantilă, titulatura acesteia a fost înlocuită în Codul Penal cu ”operațiuni cu materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”, iar conținutul acesteia este dezvoltat în 15 aliniate, față de 10 aliniate în forma anterioară.

Semnale de alarmă care ar trebui luate în seamă de părinți, de cele mai multe ori în legătură directă cu internetul

Pentru prevenirea unor situații care ar putea expune minorul/copilul la riscuri în mediul online, Poliția Română a identificat următoarele semne timpurii:

copilul petrece perioade foarte mari de timp singur pe internet, în special noaptea;

începe să cheltuiască sume mari de bani, mai mari decât cele puse la dispoziție de părinți/bunici sau, din contră, solicită în mod nejustificat mulți bani;

părinții găsesc materiale pornografice în dispozitivele informatice ale copilului;

minorul primește telefoane de la persoane necunoscute ori sună el și apoi se ferește de părinți când vorbește;

are tendințe de izolare față de familie și prietenii apropiați;

folosește conturi de internet (mail, rețele de socializare) care nu îi aparțin sau altele decât cele pe care le cunosc părinții.

Dacă au fost identificate aceste semne, părinții trebuie să fie atenți la anumite aspecte și să ia măsuri pentru siguranța online a minorilor:

adulții trebuie să comunice deschis cu copiii lor despre internet, despre beneficiile şi pericolele existente în lumea virtuală. Comunicarea trebuie să îmbrace forma unui dialog, nu a unui monolog, astfel încât minorul să știe că poate discuta cu părinţii despre orice aspect întâlnit în on-line;

calculatorul utilizat de minori trebuie așezat într-o cameră unde toți membrii familiei au acces și unde cei mici sunt supravegheați;

părinții trebuie să stabilească împreună cu copiii reguli de utilizare a internetului şi să urmărească respectarea lor;

părinții sunt sfătuiți să nu restricționeze excesiv și nejustificat accesul copiilor la internet;

să se asigure că știu parola/parolele de acces ale copiilor la contul de email, rețele de socializare etc. și să fie atenți la „prieteniile” online pe care ei le întrețin. De asemenea, să încerce să cunoască programele și aplicațiile folosite de copii pe dispozitivele de accesare a internetului.

Controlul parental pe telefoanele cu sisteme de operare Android sau iOS este o funcție esențială în zilele noastre. Aceasta îi ajută pe părinți să gestioneze și să limiteze timpul pe care copiii îl petrec pe dispozitivele lor.