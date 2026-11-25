Polițiștii și jandarmii suceveni își suplimentează efectivele în perioada următoare pentru a asigura liniștea la manifestările publice, pentru a preveni accidentele rutiere și a combate comerțul ilegal cu petarde și artificii.

Planul integrat de ordine publică pentru sezonul sărbătorilor de iarnă a fost detaliat miercuri, 25 noiembrie, în cadrul Colegiului Prefectural Suceava. Forțele de ordine vor acoperi pe de o parte marile evenimente din județ, începând cu Ziua Bucovinei și Ziua Națională, până la Crăciun, Festivalul Internațional „Datini și Obiceiuri”, Revelion și Bobotează, iar pe de altă parte, zonele aglomerate din Suceava, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fălticeni și Gura Humorului.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Bogdan Vodă” Suceava va scoate în teren, în medie, zilnic aproximativ 60 de jandarmi, care vor patrula în jurul lăcașurilor de cult, în stațiunile montane și pe traseele turistice. Pe lângă menținerea ordinii la evenimentele publice, jandarmii vor viza prevenirea delictelor silvice, a faptelor legate de regimul materiilor explozive, dar și combaterea consumului și traficului de substanțe psihoactive.

De cealaltă parte, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a anunțat că va suplimenta patrulele în piețe, târguri, centre comerciale și gări, pentru a descuraja hoții din buzunare, furturile din bagaje, autoturisme sau unități de cazare. Totodată, polițiștii derulează campania „Siguranța nu este un artificiu!”, prin care urmăresc confiscarea articolelor pirotehnice vândute sau folosite ilegal.

În condițiile în care drumurile spre stațiunile turistice din Bucovina se aglomerează în decembrie, Poliția Rutieră va organiza filtre pe principalele căi de acces și în interiorul stațiunilor, folosind aparatele radar și dispozitivele de depistare a șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.