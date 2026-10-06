Peste 500 de hidranți stradali din Suceava, verificați de urgență după incendiul din Burdujeni

Primăria Suceava și operatorul de apă și canalizare ACET SA au obligația de a verifica starea tehnică și funcționalitatea celor 512 hidranți stradali de pe raza municipiului, până la data de 20 octombrie a.c.. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri de lucru organizate marți, la Prefectura Suceava, sub coordonarea prefectului Bogdan Păstrăv. Ședința a fost convocată pentru a analiza modul de intervenție al ISU „Bucovina” și colaborarea cu autoritățile locale în timpul incendiului violent izbucnit în seara de vineri, 2 octombrie a.c., în cartierul Burdujeni.

La discuții au participat viceprimarul Sucevei, Dan Ioan Cușnir, șeful Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, șeful Secției Apă din cadrul ACET, Remus Comoniță, șeful centrului operațional al ISU Suceava, maior Ionuț Cobziuc, și Florin Sinescu, din partea Prefecturii.

Analiza intervenției de la incendiul din Burdujeni a scos la iveală vulnerabilități privind alimentarea cu apă, în caz de urgență. Potrivit prefectului Bogdan Păstrăv, una dintre principalele probleme identificate o reprezintă lucrările aflate în desfășurare la partea carosabilă din municipiu, care pot bloca, acoperi sau afecta accesul operativ la hidranți în caz de urgență.

În acest context, verificarea stabilită reprezintă o măsură de siguranță. Echipele mixte formate din reprezentanți ai primăriei și ai ACET vor trebui să ia la rând fiecare dintre cei 512 hidranți pentru a evalua starea tehnică generală și presiunea apei, accesibilitatea – pentru a vedea dacă sunt blocați de șantiere, asfaltări sau mașini parcate, posibilitatea utilizării rapide de către echipajele de pompieri, precum și eventuale defecțiuni care pot bloca alimentarea autospecialelor.

Toate problemele și defecțiunile depistate în teren vor fi centralizate într-un raport, urmând să fie impuse măsuri urgente de remediere. Prefectul a subliniat că această problemă nu trebuie limitată doar la municipiul reședință de județ, ci reprezintă o prioritate pentru siguranța tuturor comunităților locale.

„Având în vedere importanța funcționării corespunzătoare a sistemelor de hidranți pentru intervenția în situații de urgență, consider necesară verificarea, la nivelul întregului județ Suceava, a acestor capabilități în toate localitățile în care există sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare. Ne dorim ca pompierii militari și voluntari să beneficieze, în cazul producerii unui incendiu, de acces rapid și sigur la sursele de apă, astfel încât intervenția să poată fi realizată prompt și eficient, contribuind la protejarea vieții și bunurilor cetățenilor”, a declarat Bogdan Păstrăv.

Prefectura a anunțat că va monitoriza implementarea acestor verificări și va urmări ca echipele de control să se încadreze în termenul limită din 20 octombrie.