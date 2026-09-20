Peste 500 de voluntari din comunitatea Liteni, uniți pentru un mediu mai curat, în cadrul campaniei naționale „Let’s Do It, Romania!”

Sâmbătă, 19 septembrie 2026, comunitatea educațională a Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni s-a alăturat celei de-a XIII-a ediții a campaniei naționale „Let’s Do It, Romania!”, participând activ la Ziua de Curățenie Națională, desfășurată în acest an sub mesajul provocator și totodată mobilizator: „Tu ce lași în urma ta?”

Încă de la primele ore ale dimineții, peste 500 de voluntari – preșcolari, elevi, cadre didactice, părinți și alți membri ai comunității locale – au răspuns prezent apelului la responsabilitate civică și respect față de natură. Participanții au desfășurat ample acțiuni de ecologizare pe raza orașului Liteni și în localitățile arondate, contribuind la igienizarea spațiilor verzi, a zonelor din apropierea localităților și a altor areale care necesitau intervenție.

Prin efortul comun al voluntarilor, a fost colectată o cantitate importantă de deșeuri, iar numeroase zone au fost readuse la un aspect curat și îngrijit. Acțiunea a demonstrat, încă o dată, că schimbarea începe prin implicarea fiecăruia și că responsabilitatea față de mediu se construiește prin gesturi concrete.

Reușita activității a fost posibilă datorită colaborării dintre Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu”, Primăria Orașului Liteni și Poliția Orașului Liteni, instituții care au oferit sprijin pentru buna organizare și desfășurare a evenimentului.

Participarea comunității din Liteni s-a înscris într-un efort de amploare desfășurat la nivel național și internațional. Ziua de Curățenie Națională face parte din mișcarea globală World Cleanup Day, organizată simultan în aproximativ 190 de țări, reunind milioane de oameni în jurul unui obiectiv comun: protejarea mediului și construirea unor comunități mai responsabile.

De 16 ani, „Let’s Do It, Romania!” transformă dorința de schimbare în acțiuni concrete și reprezintă una dintre cele mai importante mișcări civice din țară. Cu peste 2.943.327 de voluntari implicați de-a lungul timpului, campania promovează voluntariatul, educația ecologică și responsabilitatea față de mediul înconjurător, având ca viziune o Românie fără deșeuri în natură.

Valorile care stau la baza acestei mișcări – spiritul de inițiativă, sustenabilitatea, curajul, colaborarea și respectul față de natură – au fost reflectate și în activitatea desfășurată la Liteni. Prin exemplul oferit, voluntarii au transmis un mesaj puternic: respectul pentru mediu nu se exprimă doar prin cuvinte, ci prin fapte.

În contextul în care comunități din întreg județul Suceava s-au mobilizat pentru aceeași cauză, voluntarii din Liteni au demonstrat că spiritul civic și implicarea pot genera schimbări reale și durabile. Fiecare deșeu colectat, fiecare spațiu curățat și fiecare persoană implicată reprezintă un pas înainte către o comunitate mai responsabilă și un viitor mai curat.

Conducerea Liceului Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” adresează sincere mulțumiri tuturor voluntarilor, coordonatorilor, cadrelor didactice, părinților, reprezentanților administrației publice locale și instituțiilor partenere pentru timpul, energia și dedicarea oferite. Totodată, felicită participanții pentru spiritul civic demonstrat și pentru contribuția adusă la succesul acestei acțiuni.

Prin implicarea exemplară a comunității și prin sprijinul acordat de autoritățile locale, responsabilitatea față de mediu devine un model de urmat, iar grija pentru natură se transformă într-un gest firesc. Campania „Let’s Do It, Romania!” ne reamintește că schimbarea nu se produce într-o singură zi, ci prin fiecare alegere și fiecare faptă care contribuie la construirea unei lumi mai bune.

Pentru că un viitor mai curat începe cu fiecare dintre noi.

Let’s Do It, Romania! – împreună pentru o țară fără deșeuri în natură!