Peste 500 de locuitori din județul Suceava au beneficiat de analize și evaluări medicale gratuite, în cadrul caravanei „Sănătatea pe primul loc”, un demers derulat de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina în perioada 2–11 noiembrie a.c..

Acțiunea s-a desfășurat în zece comunități din județ: Frumosu, Stulpicani, Ostra, Păltinoasa, Valea Moldovei, Berchișești, Vicovu de Sus, Arbore, municipiul Suceava – cartierul Ițcani, și Dolhasca. Scopul principal al inițiativei a fost facilitarea accesului la servicii de prevenție, în special pentru persoanele care ajung mai greu la medic.

În cadrul unității mobile, echipa medicală a efectuat teste rapide din sânge pentru determinarea glicemiei, colesterolului total și trigliceridelor. De asemenea, participanților li s-au măsurat tensiunea arterială, pulsul, saturația oxigenului, greutatea, înălțimea și circumferința abdominală, date pe baza cărora a fost calculat și indicele de masă corporală (IMC).

Pe lângă evaluarea fizică, caravana derulată sub sloganul „Bucovina-ți păstrează inima și mintea bună” a pus accent și pe sănătatea mintală. Beneficiarii au completat chestionare privind starea emoțională și au primit recomandări despre gestionarea stresului și importanța controalelor periodice.

Buna desfășurare a acțiunilor din teren a fost posibilă prin colaborarea dintre autoritățile locale, medicii de familie, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și peste 50 de studenți voluntari ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Caravana face parte din proiectul transfrontalier „Îmbunătățirea sistemului de îngrijire a sănătății mintale în zona de frontieră Suceava–Cernăuți, ROUAcare”. Proiectul este implementat de Consiliul Județean Suceava, Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina și Spitalul Regional de Psihiatrie Cernăuți din Ucraina.

Cu un buget total de 1,964 milioane de euro, din care 1,391 de milioane de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, inițiativa este finanțată prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027 și se derulează pe o perioadă de 24 de luni.