Peste 5 ani de pușcărie pentru un sucevean care a „strecurat” printre infracțiuni rutiere și o evadare din ambulanța în care se afla sub pază

Un bărbat care se apropie de vârsta de 60 de ani, din Stroiești, a fost condamnat definitiv la o pedeapsă rezultantă importantă, de 5 ani și 3 luni de închisoare, pentru mai multe infracțiuni rutiere, dar și pentru ultraj.

Ștefan Crainiciuc, din Stroiești, nu a dat vreun semn de îndreptare nici după ce a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare după opt infracțiuni de ultraj asupra unor polițiști.

Vineri, 30 octombrie, când pedeapsa a rămas definitivă la Curtea de Apel Suceava, bărbatul se afla în libertate, dar sub control judiciar, după ce a executat și perioade importante de arest preventiv.

Din nou în trafic, din nou beat și fără permis, în termenul de încercare al judecătorilor

Monitorul de Suceava scria la finele lunii iulie 2025 că un individ problemă din Stroiești, care se afla în termenul de încercare al unei condamnări pentru infracțiuni mai vechi, legate de consumul de alcool la volan, dar și de agresiuni față de polițiști, a ajuns din nou în arest.

Ștefan Crainiciuc a fost prins beat turtă pe un moped, însă a fost arestat și pentru că se afla în termenul de încercare.

Pe 24 iulie 2025, un echipaj de la Secția de Poliție Rurală Șcheia a oprit, pe drumul județean din Stroiești, un moped condus de localnicul Ștefan Crainiciuc.

Vehiculul nu era înmatriculat, bărbatul nu avea permis de conducere și avea o îmbibație alcoolică de 1,87 g/l alcool pur în sânge, prima probă, respectiv de 1,61 g/l alcool pur în sânge, a doua probă, au indicat probele de sânge recoltate la Spitalul Județean.

Având în vedere și antecedentele penale ale inculpatului, acesta aflându-se în termenul de încercare, fiind condamnat în anul 2023 pentru o infracțiune la regimul rutier, dar și pentru fapte de ultraj, și ținând cont de faptul că a perseverat în conduita infracțională, inculpatul a fost arestat preventiv și a ajuns în Penitenciarul Botoșani.

Scandalul monstru în care a mai fost implicat Ștefan Crainiciuc. Totul a plecat și atunci de la alcool

În aprilie 2019, în perioada sărbătorilor de Paști, Ștefan Crainiciuc a fost implicat într-un scandal monstru, intens mediatizat, plecat tot de la infracțiuni rutiere.

Pe DN 17, la ieșirea din municipiul Suceava, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a observat un autovehicul care avea o deplasare sinuoasă și care circula fără lumini în partea din spate, punând în pericol siguranța traficului rutier. Polițiștii au pus în funcțiune semnalele acustice și luminoase de pe autospeciala de poliție pentru oprirea vehiculului, însă conducătorul auto nu s-a conformat, acesta fiind urmărit în trafic pe DN 17 până în localitatea Stroiești și, ulterior, până în satul Zaharești.

În timpul urmăririi, conducătorul auto a încercat în repetate rânduri să tamponeze autospeciala de poliție, au susținut procurorii care au făcut ancheta. Ajuns la poarta casei sale, bărbatul a coborât și a luat în mână o toporișcă, amenințând polițiștii cu acte de violență și cu moartea. El a fost susținut și de fiul său, în vârstă de 25 de ani, care a ieșit din locuință dezbrăcat până la mijloc și care a început la rândul său să-i înjure pe polițiști și să-i amenințe cu moartea. În primă fază, cei doi polițiști din echipaj au tras un foc de avertisment în plan vertical și nu s-au apropiat, solicitând sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Și după ce au venit întăririle, Ștefan Crainiciuc și fiul său de 25 de ani au continuat să fie violenți, aruncând spre polițiști cu diferite obiecte, motiv pentru care s-a intervenit în forță, folosindu-se spray lacrimogen și armamentul din dotare.

Pentru prinderea șoferului și a fiului acestuia, polițiștii au tras mai multe focuri de armă. Cum violențele nu au încetat, Ștefan Crainiciuc a fost împușcat în picior. Bărbatul a fost spitalizat, iar după ce și-a revenit a fost arestat preventiv o perioadă de timp.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că autoturismul condus de bărbatul din Stroiești avea inspecția tehnică periodică (ITP) expirată și nu avea polița de asigurare RCA valabilă. De asemenea, polițiștii au întocmit pe numele său un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului. A urmat punerea sub acuzare a ambilor, tată și fiu, pentru opt infracțiuni de ultraj. După acest noian de fapte, Crainiciuc a scăpat totuși cu 3 ani de închisoare cu suspendare. Acum, după recidivă, el va executa și acești 3 ani.

Suceveanul în prag de 60 de ani a fost și protagonistul unei evadări din ambulanța în care se afla sub pază

Isprăvile bărbatului care se apropie de 60 de ani nu se opresc aici.

În august 2025, Ștefan Crainiciuc, aflat în stare de arest preventiv, era într-o ambulanță, sub pază, iar pe centura municipiului Bacău autosanitara era blocată în trafic.

Deținutul, care era dus la Jilava pentru control psihiatric, a sărit din ambulanță pe un geam.

„Echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cei de penitenciar au depistat persoana căutată, ascunsă în vegetația de pe câmpul din afara municipiului Bacău”, a transmis ulterior IPJ Bacău.

În noile condiții, Ștefan Crainiciuc s-a ales cu dosar penal și pentru infracțiunea de evadare, pedeapsa prevăzută de Codul Penal fiind între 6 luni și 3 ani.

Până la judecata pentru evadare, Ștefan Crainiciuc și-a aflat sentința finală la Curtea de Apel Suceava, pentru infracțiuni rutiere și pentru ultraj, fiind condamnat la 5 ani și 3 luni de detenție, plus interzicerea unor drepturi.

Din această sentință vor fi scăzute perioadele de arest preventiv.