Peste 5 ani de închisoare pentru un bărbat arestat din aprilie, când și-a înjunghiat concubina în gât

Judecătorii de la Tribunalul Suceava au dat verdictul într-un dosar de violență în familie sub forma tentativei de omor, în care este judecat un sucevean care și-a înjunghiat concubina în gât. Magistrații au stabilit o pedeapsă de 5 ani și 2 luni de închisoare, în regim de penitenciar. Foarte important, judecătorii au dispus menținerea arestului preventiv și în continuare, până la o sentință definitivă.

Agresorul este arestat din luna aprilie a acestui an, când a comis fapta.

Victor Cristian Coșman, din Rădăuți, a mers în cursul zilei de duminică, 26 aprilie, la locuința fostei partenere de viață, o femeie în vârstă de 31 de ani.

Aceasta se afla în locuință împreună cu o mătușă, iar după ce fostul concubin a intrat în locuință lucrurile au degenerat.

Între foștii parteneri a izbucnit o ceartă, iar la un moment dat bărbatul a pus mâna pe un cuțit și a lovit-o pe femeie în zona gâtului.

În urma incidentului, tânăra agresată a fost preluată de un echipaj medical, care a transportat-o la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj de poliție care se afla în zonă și în primă fază s-a decis internarea sa la secția de Psihiatrie.

În paralel, agresorului i s-a impus să respecte o distanță de 25 de metri față de victimă, dar și față de casa în care aceasta locuiește.

Inițial, polițiștii au deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ,,lovire sau alte violențe” și „violare de domiciliu”.

Ulterior, s-a stabilit că prin natura loviturii, în zona vitală, autorul a urmărit suprimarea vieții victimei.

Ulterior, s-a schimbat încadrarea juridică a primei fapte în ”violență în familie raportată la tentativă de omor calificat”, iar imediat inculpatul a fost arestat.

Sentința Tribunalului Suceava poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.