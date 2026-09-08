Învățământ preuniversitar

Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”

Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”

Peste 4.000 de elevi din Vicovu de Sus au revenit în sălile de clasă odată cu începerea noului an școlar. Prezent la festivitățile de deschidere a anului școlar, primarul Vasile Iliuț a transmis un mesaj în care a subliniat importanța educației pentru administrația locală.

„Peste 4.000 de elevi au pășit din nou în sălile de clasă, după o vacanță plină de povești și amintiri frumoase. Cadrele didactice i-au întâmpinat cu bucurie, iar alături de copii au fost și părinții, care le-au fost aproape în acest moment important”, a declarat Vasile Iliuț.

El a precizat că încă de la preluarea mandatului de primar, educația a fost o prioritate, „iar acest lucru se vede prin implicarea tuturor celor care contribuie la formarea noilor generații”.

Vasile Iliuț a adresat felicitări directorilor și cadrelor didactice pentru eforturile depuse în pregătirea noului an școlar și a mulțumit echipelor din unitățile de învățământ din oraș, Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Școala Gimnazială Bivolărie, Școala Gimnazială Nr. 1 Est, Școala Gimnazială Nr. 2 Laura, Școala Gimnazială Nr. 3 Plai și Grădinița „Lumea Copiilor”.

„În calitate de primar al orașului Vicovu de Sus, adresez sincere felicitări tuturor directorilor și cadrelor didactice pentru munca, implicarea și pregătirea noului an școlar”, a mai spus Vasile Iliuț.

În mesajul său, primarul le-a urat elevilor sănătate, rezultate bune și cât mai multe reușite pe parcursul anului școlar, iar profesorilor le-a transmis „multă putere și satisfacții în nobila lor misiune”. „Mult succes în noul an școlar!”, a fost mesajul transmis de primarul orașului Vicovu de Sus.

Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”
Peste 4.000 de elevi au început noul an școlar la Vicovu de Sus. Primarul Vasile Iliuț: „Educația este pe primul loc”

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