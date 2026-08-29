Politic

Peste 400 de tineri participă la Școala Politică de Vară TSD Suceava, organizată la Fălticeni

Peste 400 de tineri participă la Școala Politică de Vară TSD Suceava, organizată la Fălticeni
Peste 400 de tineri participă la Școala Politică de Vară TSD Suceava, organizată la Fălticeni

Școala Politică de Vară a Tineretului Social-Democrat (TSD) Suceava a început, vineri, la Fălticeni, în prezența a peste 400 de tineri care, timp de două zile, vor participa la activități, workshopuri și evenimente dedicate formării și implicării civice și politice.

Deschiderea evenimentului a avut loc în prezența președintelui TSD Județul Suceava, Alexandru Muntianu, alături de președintele Consiliului Județean Suceava și al organizației județene PSD Suceava, Gheorghe Șoldan.

Pe parcursul a două zile, participanții vor avea parte de sesiuni de lucru, dezbateri și activități menite să le ofere oportunități de dialog și dezvoltare în zona politică și civică.

Conducerea TSD Suceava a transmis că evenimentul reprezintă și un prilej de consolidare a legăturii dintre generațiile de social-democrați, subliniind experiența lui Gheorghe Șoldan, care a ocupat anterior funcția de președinte al organizației de tineret.

„Discursuri, idei, energie și oameni pregătiți să se implice. Îi mulțumim lui Gheorghe Șoldan pentru prezență, pentru deschiderea de a fi alături de tinerii social-democrați și, mai ales, pentru sprijinul pe care l-a oferit și continuă să îl ofere TSD Suceava. Faptul că a fost, la rândul său, președinte al organizației ne arată că legătura cu TSD nu se încheie odată cu un mandat, ci continuă prin oameni, experiență și implicare”, a transmis conducerea TSD Suceava.

Peste 400 de tineri participă la Școala Politică de Vară TSD Suceava, organizată la Fălticeni
Peste 400 de tineri participă la Școala Politică de Vară TSD Suceava, organizată la Fălticeni
Peste 400 de tineri participă la Școala Politică de Vară TSD Suceava, organizată la Fălticeni
Peste 400 de tineri participă la Școala Politică de Vară TSD Suceava, organizată la Fălticeni

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