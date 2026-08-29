Peste 400 de tineri participă la Școala Politică de Vară TSD Suceava, organizată la Fălticeni

Școala Politică de Vară a Tineretului Social-Democrat (TSD) Suceava a început, vineri, la Fălticeni, în prezența a peste 400 de tineri care, timp de două zile, vor participa la activități, workshopuri și evenimente dedicate formării și implicării civice și politice.

Deschiderea evenimentului a avut loc în prezența președintelui TSD Județul Suceava, Alexandru Muntianu, alături de președintele Consiliului Județean Suceava și al organizației județene PSD Suceava, Gheorghe Șoldan.

Pe parcursul a două zile, participanții vor avea parte de sesiuni de lucru, dezbateri și activități menite să le ofere oportunități de dialog și dezvoltare în zona politică și civică.

Conducerea TSD Suceava a transmis că evenimentul reprezintă și un prilej de consolidare a legăturii dintre generațiile de social-democrați, subliniind experiența lui Gheorghe Șoldan, care a ocupat anterior funcția de președinte al organizației de tineret.

„Discursuri, idei, energie și oameni pregătiți să se implice. Îi mulțumim lui Gheorghe Șoldan pentru prezență, pentru deschiderea de a fi alături de tinerii social-democrați și, mai ales, pentru sprijinul pe care l-a oferit și continuă să îl ofere TSD Suceava. Faptul că a fost, la rândul său, președinte al organizației ne arată că legătura cu TSD nu se încheie odată cu un mandat, ci continuă prin oameni, experiență și implicare”, a transmis conducerea TSD Suceava.