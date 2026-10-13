Patru sute de puieți din patru specii de arbori au fost plantați în Munții Călimani, în cadrul unei acțiuni organizate de RNP – Romsilva, prin Administrația Parcului Național Călimani și Institutul pentru Științele Vieții (ISV) din Suceava. Activitatea a făcut parte din proiectul CALI-LAB – „Co-crearea rezilienței climatice în pădurile vulcanice: Laboratorul Viu Călimani”, dedicat identificării unor soluții pentru creșterea rezistenței pădurilor la efectele schimbărilor climatice.

Plantarea s-a făcut la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri, în zona molidișurilor masivului vulcanic Călimani, puieții sunt din speciile larice, paltin de munte, molid și zâmbru, iar evoluția acestora va fi urmărită în anii următori (prindere, creștere, stare de sănătate) rezultatele urmând să fie comparate cu cele din alte două parcele experimentale.

Alături de angajați ai Institutului pentru Științele Vieții (ISV) și ai Administrației Parcului Național Călimani RA, acțiunea a reunit și reprezentanți ai ocoalelor silvice care gestionează pădurile din jurul Călimanilor, respectiv ocoale silvice din cadrul RNP – Romsilva, Vatra Dornei și Dorna Candrenilor, precum și ocoale silvice private, OS Dealu Negru, OS Valea Șieului RA, OS Dorna RA, prin șeful de ocol, ing. Dumitru Cristian Donisă, și OS Silva Bucovina, prin șeful de ocol, ing. Daniel Vleju.

Peste 400 de puieți au fost plantați în Munții Călimani într-un proiect pentru păduri mai rezistente la schimbările climatice

La activitate a participat și primarul comunei Bilbor din județul Harghita, Ilie Daniel Hângan.

„Le mulțumim colegilor silvicultori, de la ocoalele de stat și de la cele private, pentru că au venit să planteze alături de noi. CALI-LAB nu este un proiect făcut pentru comunitate, ci împreună cu ea: ce învățăm pe aceste parcele trebuie să ajungă în munca de zi cu zi a celor care gospodăresc pădurile Carpaților”, a declarat coordonatorul proiectului CALI-LAB și președintele ISV Suceava, dr. ing. Ciprian Dumitru Muscă. La rândul său, directorul Administrației Parcului Național Călimani, ing. Dănuț Cristinel Ortoanu, a precizat: „Ca de fiecare dată, colegii de la ocoalele silvice, cât și reprezentații autorităților locale au răspuns afirmativ solicitării noastre, împreună prin responsabilitate și implicare, contribuim la protejarea, conservarea și gestionarea durabilă a patrimoniului natural al Munților Călimani”.

Proiectul „CALI-LAB – Co-crearea rezilienței climatice în pădurile vulcanice: Laboratorul Viu Călimani” este implementat de Administrația Parcului Național Călimani RA și Institutul pentru Științele Vieții, Suceava. În cadrul proiectului, pe trei parcele experimentale de câte un hectar sunt urmăriți 14 indicatori ai stării pădurii, iar soluțiile de adaptare sunt discutate împreună cu administratorii și proprietarii de pădure, autoritățile locale și comunitatea.

Peste 400 de puieți au fost plantați în Munții Călimani într-un proiect pentru păduri mai rezistente la schimbările climatice