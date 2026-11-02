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Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina

Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina
Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina

Echipa comună de control formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali care era de serviciu duminică dimineață, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, a confiscat peste 400 de articole vestimentare contrafăcute după un control efectuat în autocarul care efectuează curse pe ruta Turcia – România – Ucraina.

Marfa se afla în compartimentul autocarului destinat bagajelor, dar și în bagajele personale a trei femei, de naționalitate ucraineană.

Din cercetări a rezultat că cele trei femei din Ucraina transportau totalul de 406 articole vestimentare, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute, dar fără certificate de conformitate.

Bunurile au fost estimate la aproximativ 324.000 de lei și au fost ridicate în vederea confiscării.

Poliţiştii de frontieră suceveni au anunțat că efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare.

În toate cazurile de acest gen, pe lângă confiscarea mărfii, se deschide dosar penal, iar dosarele ajung de regulă și în instanță, cu producătorii de renume părți civile în dosare. Mari producători sunt reprezentanți în instanță de case avocatură din România.

Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina
Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina
Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina
Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina
Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina
Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina
Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina
Peste 400 de haine contrafăcute, confiscate din autocarul de pe ruta Turcia – Ucraina

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