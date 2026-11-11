Peste 400 de elevi, la Concursul de Matematică „Memorialul David Hrimiuc”, de la Gura Humorului

La finele săptămânii trecute, Școala Gimnazială Nr.1 din Gura Humorului a organizat Concursul Interjudețean de Matematică ,,Memorialul David Hrimiuc”, ediția cu numărul XXII, competiție cu participare internațională la care s-au înscris peste 400 de elevi (clasele IV-VIII), de la 35 de școli.

Au fost reprezentate județele Suceava, Neamț, Iași, Botoșani, Bacău și patru școli din Chișinău – Republica Moldova.

Organizat cu pasiune de către iubitori de matematică și susținut de comunitatea locală și de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, concursul reunește în fiecare an elevi preocupați de această disciplină, profesori cu realizări notabile în domeniu și părinți care susțin performanța școlară.

Concursul s-a desfășurat în parteneriat cu IȘJ Suceava, Primăria oraşului Gura Humorului, SSMR filiala Suceava, Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale – Chişinău (Republica Moldova), Facultatea de Informatică – Iaşi şi numeroși sponsori locali.

Câștigătorii

Premierea participanților s-a făcut în cadrul festivității organizate la Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, duminică, 8 noiembrie. Au fost acordate: 11 premii I, 7 premii II, 11 premii III și 132 mențiuni. Tinerii matematicieni premianți au fost răsplătiți cu diplome, premii în bani și cărți.

Din Suceava, la clasa a IV-a, au fost premiați:

Premiul I – Rusu Albert Ștefan, de la Școala Gimnazială ,,Teodor Balan” Gura Humorului, prof. Sava Carmen

Premiul II – Olari Anastasia Maria, de la Școala Gimnazială ,,Teodor Balan’’ Gura Humorului, prof. Sava Carmen

Premiul III – Rusu Sonia Andreea, de la Școala Gimnazială ,,Teodor Balan’’ Gura Humorului, prof. Sava Carmen

Premiul III – Cîmpan Nicolas Cristian, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, prof. Cioban Daniela

Mențiunea 1 – Rădășanu Matei Efrem, Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, prof. Cojocaru Crina

M1 – Zup Rafael, de la Școala Gimnazială ,,Teodor Balan’’ Gura Humorului, prof. Sava Carmen

M1 – Moroșan Mălina-Maria, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, prof. Cobziuc Gabriela

La clasa a V-a:

M1 – Clucinschi Ana Ecaterina, de la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’ Suceava, prof. Alexa Raluca

M1 – Gîscă Gabriela, de la Școala Gimnazială ,,Teodor Balan’’ Gura Humorului, prof. Munteanu Liliana

M1 – Brădățan Ștefan, Școala Gimnazială ,,Principele Carol’’ Gura Humorului, prof. Aluculesei Emanuela

La clasa a VI-a:

M1 – Chidoveț Vlad, Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’ Suceava, prof. Alexa Raluca

M1 – Screpnic Ștefan, Școala Gimnazială ,,Miron Costin’’ Suceava, prof. Moraru Liliana

M1 – Iordache David Andrei, de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, prof. Ignat Maria Dana

La clasa a VII-a, au fost premiați:

Premiul III – Moisiuc Matei, de la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’ Suceava, prof. Alexa Raluca

Premiul III – Ștefănescu Răzvan-Andrei, de la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’ Suceava, prof. Alexa Raluca

Premiul III – Pădure Andrei, de la Școala Gimnazială ,,Teodor Balan’’ Gura Humorului, prof. Munteanu Liliana

La clasa a VIII-a:

Premiul I – Iluc Darius Emilian, de la Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, prof. Marchitan Claudia

M1 – Cuțuhan Tudor Andrei, Școala Gimnazială ,,Teodor Balan’’ Gura Humorului, prof. Danilevici Carmen

M1 – Mihai Andrei, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, prof. Belțic Marius

M1 – Pavel Andreea, Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești, prof. Blanariu Diana.

„Așadar, evenimentul îşi propune să testeze potenţialul loturilor olimpice de matematică, în vederea unei mai bune şi mai obiective selecţii, cunoaşterea şi cuantificarea de către elevi şi profesori a nivelului de performanţă atins de diferite şcoli, precum şi o mai strânsă comunicare şi interrelaţionare între elevii şi profesorii din judeţul Suceava şi alte judeţe invitate”, au transmis organizatorii. Aceștia își exprimă față de toți participanții recunoștința de a face parte din infinita lume a matematicii.