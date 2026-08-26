Peste 40 de milioane de lei pe an la UPU Suceava pentru salvarea vieților și a avalanșei de non-urgențe

Bugetul unei unități medicale precum Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava nu depinde exclusiv de contractele semnate cu Casa de Asigurări, deși fondurile primite prin Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate reprezintă cea mai mare parte a veniturilor. Siguranța financiară a unității este consolidată și de veniturile non-FNUASS.

Acestea sunt fonduri direcționate în principal de la Ministerul Sănătății, dar și din alte surse administrative. Conform datelor oficiale centralizate în aplicația CNAS, Performanță Spitale Publice, Spitalul Clinic de Urgență Suceava a atras venituri din afara fondului de asigurări în valoare de 90.644 mii lei. Această infuzie de capital reprezintă 18,4% din bugetul global al spitalului, care se ridică la 491.901 mii lei. Analiza acestor fonduri arată unde se concentrează sprijinul statului pentru infrastructura spitalicească. Ministerul Sănătății finanțează direct Unitatea de Primiri Urgențe; suma de 34.429 mii lei pe an este alocată exclusiv pentru acoperirea salariilor personalului din UPU, la care se adaugă 10.125 mii lei anual destinați materialelor sanitare și logisticii necesare în prima linie a salvării vieților, dar și intervențiilor în cazurile care ar trebui să se adreseze policlinicilor sau medicilor de familie, situații de non- urgențe care, din păcate, reprezintă o parte semnificativă a activității în UPU și aglomerează această zonă a spitalelor. În total, UPU Suceava absoarbe anual peste 44,5 milioane de lei de la minister.

Suma de 8.178 mii lei este virată pentru susținerea cazurilor critice din secțiile de Terapie Intensivă (ATI), neonatologie sau pentru tratamentul de urgență al accidentelor vasculare cerebrale și infarctelor miocardice acute. De asemenea, spitalul a reușit să atragă fonduri suplimentare în valoare de 19.711 mii lei din alte venituri și bugete locale. Aceste fonduri non-FNUASS joacă un rol de tampon financiar extrem de important deoarece prin preluarea integrală a costurilor masive generate de Unitatea de Primiri Urgențe de către Ministerul Sănătății, spitalul județean își poate folosi fondurile obținute din serviciile medicale decontate de CAS pentru alte necesități.